Παρελθόν αποτελεί όπως όλα δείχνουν η φιλία του Γιάννη Τσιμιτσέλη με τον Δημήτρη Ουγγαρέζου, καθώς μετά από τις «βολές» του ενός εναντίων του άλλου ο ηθοποιός και παρουσιαστής ξεκαθάρισε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πως αν δει τον Δημήτρη έξω δε θα πάει πρώτος να του μιλήσει.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή… Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης… Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια» δήλωσε ο ηθοποιός.

Όπως τόνισε βέβαια, θεωρεί πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι ένα καλό παιδί και ο λόγος που του «γύρισε το μυαλό» ήταν επειδή δεν του δόθηκαν επαγγελματικά οι ευκαιρίες, που και κατά τη γνώμη τη δική του, του άξιζαν.

«Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε, για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί. Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τσάκισε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2013/ φωτογραφία από NDP

Η φιλία του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Γιάννη Τσιμιτσέλη που έληξε άδοξα

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο ηθοποιός είχε πάει και στη στήλη που είχε παλαιότερα ο Δημήτρης στο «Ouga Challenge». Από τη μεριά του και ο Δημήτρης είχε δηλώσει πως ο Γιάννης είναι το γούρι του. Αυτά βέβαια τη σεζόν 2014-2015.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε έξοδό τους το 2012/ φωτογραφία από NDP

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε ρόλο Κεντρικού παρουσιαστή στον ΣΚΑΙ. Τότε ο Δημήτρης είχε σχολιάσει πως δεν του άρεσε και πως θα προτιμούσε να δει δημοσιογράφους στην παρουσίαση του "Όπου υπάρχει Ελλάδα".

Τότε οι σχέσεις των δύο παρουσιαστών φέρεται να πάγωσαν, με τελευταίο συμβάν την ατάκα του Γιάννη Τσιμιτσέλη πως "Αν ο Δημήτρης χωνέψει τα άντερά του θα χωνέψει και τα υπόλοιπα".