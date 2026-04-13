«Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια στο Ελ. Βενιζέλος

Αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο έχει προκαλέσει η υπόθεση της Τουρκοκύπριας τραγουδίστριας, η οποία καταγγέλλει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως υποστηρίζει η ίδια σε βίντεο που ανάρτησε από το αεροδρόμιο της Αθήνας, ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, ωστόσο, μόλις έφτασε, οι ελληνικές αρχές δεν της επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, δείχνοντας τον σύζυγο και την κόρη της, στους οποίους –όπως λέει– επετράπη κανονικά η είσοδος, σε αντίθεση με την ίδια.

Η τραγουδίστρια παρουσιάζει επίσης έγγραφο, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αποτελεί την επίσημη αιτιολόγηση της απόφασης να μην γίνει δεκτή στην ελληνική επικράτεια. Όπως αναφέρει, η απαγόρευση σχετίζεται με περιστατικό εμφάνισής της το καλοκαίρι του 2024 στην Κομοτηνή.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εμφάνισης, είχε ερμηνεύσει τουρκικό εθνικιστικό εμβατήριο που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης και υμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και είχε σχολιαστεί ευρέως στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα λόγω της τοποθεσίας της εκδήλωσης στη Θράκη.

Η ίδια, σε μεταγενέστερες αναρτήσεις της, επανέρχεται με ιδιαίτερα έντονο ύφος, δηλώνοντας ότι στηρίζει την Τουρκική Δημοκρατία και τονίζοντας πως, αν είχε την ευκαιρία, θα επαναλάμβανε την ίδια στάση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι παραμένει πιστή στις απόψεις και τις επιλογές της, παρά τις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπου φιλοξενούνται έντονα σχόλια για το περιστατικό, με την ίδια να εμφανίζεται να επιμένει στη δική της εκδοχή για την απαγόρευση εισόδου και να υπερασπίζεται δημόσια τη στάση της.