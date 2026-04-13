«Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια στο Ελ. Βενιζέλος

Είχε τραγουδήσει εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης

13.04.26 , 21:46 Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 50χρονο περιπτερά στα Εξάρχεια
13.04.26 , 21:26 Επιστροφή εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών- Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας
13.04.26 , 20:52 «Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια στο Ελ. Βενιζέλος
13.04.26 , 20:38 Σωτήρης Τζεβελέκος: Τι κάνει και πώς είναι σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός
13.04.26 , 20:36 Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»
13.04.26 , 19:16 Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
13.04.26 , 19:11 Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ
13.04.26 , 18:25 Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας
13.04.26 , 17:40 Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες
13.04.26 , 17:33 Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης
13.04.26 , 17:22 Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
13.04.26 , 17:16 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
13.04.26 , 16:59 Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών
13.04.26 , 16:28 Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της
13.04.26 , 15:57 Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
  • Η τραγουδίστρια ταξίδεψε με την οικογένειά της, αλλά μόνο η ίδια δεν επιτράπηκε η είσοδος.
  • Η απαγόρευση σχετίζεται με εμφάνιση της το 2024 στην Κομοτηνή, όπου ερμήνευσε τουρκικό εθνικιστικό εμβατήριο.
  • Δηλώνει ότι στηρίζει την Τουρκική Δημοκρατία και παραμένει πιστή στις απόψεις της, παρά τις αντιδράσεις.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσιο διάλογο και έχει απασχολήσει και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο έχει προκαλέσει η υπόθεση της Τουρκοκύπριας τραγουδίστριας, η οποία καταγγέλλει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως υποστηρίζει η ίδια σε βίντεο που ανάρτησε από το αεροδρόμιο της Αθήνας, ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, ωστόσο, μόλις έφτασε, οι ελληνικές αρχές δεν της επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, δείχνοντας τον σύζυγο και την κόρη της, στους οποίους –όπως λέει– επετράπη κανονικά η είσοδος, σε αντίθεση με την ίδια.

Η τραγουδίστρια παρουσιάζει επίσης έγγραφο, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αποτελεί την επίσημη αιτιολόγηση της απόφασης να μην γίνει δεκτή στην ελληνική επικράτεια. Όπως αναφέρει, η απαγόρευση σχετίζεται με περιστατικό εμφάνισής της το καλοκαίρι του 2024 στην Κομοτηνή.

τουρκοκυπρια

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εμφάνισης, είχε ερμηνεύσει τουρκικό εθνικιστικό εμβατήριο που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης και υμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και είχε σχολιαστεί ευρέως στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα λόγω της τοποθεσίας της εκδήλωσης στη Θράκη.

Η ίδια, σε μεταγενέστερες αναρτήσεις της, επανέρχεται με ιδιαίτερα έντονο ύφος, δηλώνοντας ότι στηρίζει την Τουρκική Δημοκρατία και τονίζοντας πως, αν είχε την ευκαιρία, θα επαναλάμβανε την ίδια στάση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι παραμένει πιστή στις απόψεις και τις επιλογές της, παρά τις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπου φιλοξενούνται έντονα σχόλια για το περιστατικό, με την ίδια να εμφανίζεται να επιμένει στη δική της εκδοχή για την απαγόρευση εισόδου και να υπερασπίζεται δημόσια τη στάση της.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

