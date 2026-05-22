ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για εξηγήσεις

«Δεν έχουμε ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ευρωπαϊκά ταμεία» δήλωσαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 19:19 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
22.05.26 , 19:10 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
22.05.26 , 19:06 Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία
22.05.26 , 19:00 Skoda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Fabia, Kamiq και Elroq
22.05.26 , 18:52 Κλόε Καρντάσιαν: Αφαίρεσε τα νύχια στις γάτες της και τώρα μετάνιωσε
22.05.26 , 18:34 Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four
22.05.26 , 18:08 Citroen: Αποφάσισε την επιστροφή του θρυλικού 2CV
22.05.26 , 17:53 Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές
22.05.26 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για εξηγήσεις
22.05.26 , 17:48 Press Start: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
22.05.26 , 17:42 Kosmocar: Νέα οργανωτική εξέλιξη
22.05.26 , 17:18 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - 155 «όχι» στην εξεταστική
22.05.26 , 17:13 Xανταϊός: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα από το κρουαζιερόπλοιο Hondius
22.05.26 , 17:08 Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί;
22.05.26 , 16:28 11χρονος Μάριος: Παραδέχθηκε άσκοπους πυροβολισμούς ο ένας κατηγορούμενος
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας - Μηταράκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι δύο πολιτικοί υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ευρωπαϊκά ταμεία.
  • Ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
  • Εννέα βουλευτές έχουν λάβει κλήσεις για εξηγήσεις, με προθεσμία έως 5 Ιουνίου.
  • Δύο από τους εννέα βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, οι υπόλοιποι για πλημμελήματα.

Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι στο πλαίσιο της δικογραφίας που αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους

Οι δύο πολιτικοί παρέμειναν για περίπου μιάμιση ώρα στο γραφείο της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, όπου κατέθεσαν υπομνήματα, ενώ απάντησαν και σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν κατά τη διαδικασία.

Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης

Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης

Στις δηλώσεις τους υποστήριξαν ότι «δεν έχουμε ζημιώσει ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε τα ευρωπαϊκά ταμεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχονται για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Την ίδια ώρα, κλήσεις για παροχή εξηγήσεων έλαβαν ακόμη εννέα βουλευτές. Οι συνήγοροί τους εμφανίστηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζήτησαν προθεσμία, η οποία δόθηκε έως τις 5 Ιουνίου, προκειμένου οι εντολείς τους να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από τους εννέα, μόνο η Θεοδώρα Παπακώστα και ο Κώστας Καραμανλής φέρονται να ελέγχονται για κακούργημα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες.

 

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κλήσεις για εξηγήσεις έχουν αποσταλεί και σε πρώην βουλευτές, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 |
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top