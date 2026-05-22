Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι στο πλαίσιο της δικογραφίας που αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο πολιτικοί παρέμειναν για περίπου μιάμιση ώρα στο γραφείο της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, όπου κατέθεσαν υπομνήματα, ενώ απάντησαν και σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν κατά τη διαδικασία.

Στις δηλώσεις τους υποστήριξαν ότι «δεν έχουμε ζημιώσει ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε τα ευρωπαϊκά ταμεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχονται για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, κλήσεις για παροχή εξηγήσεων έλαβαν ακόμη εννέα βουλευτές. Οι συνήγοροί τους εμφανίστηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζήτησαν προθεσμία, η οποία δόθηκε έως τις 5 Ιουνίου, προκειμένου οι εντολείς τους να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από τους εννέα, μόνο η Θεοδώρα Παπακώστα και ο Κώστας Καραμανλής φέρονται να ελέγχονται για κακούργημα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κλήσεις για εξηγήσεις έχουν αποσταλεί και σε πρώην βουλευτές, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

