ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας τους ασυλίας τους ζητούν Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης για την υπό διερεύνηση υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή απόπειρα επηρεασμού των διοικητικών διαδικασιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για την υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορά αγροτική ενίσχυση, σε εκτενή του δήλωση.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει ότι η επίμαχη επικοινωνία συνεργάτη του γραφείου του περιορίστηκε αποκλειστικά στη διευκρίνιση της προβλεπόμενης διαδικασίας για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο «πρασινίσματος» του 2021. Παράλληλα, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και δηλώνει ότι παραιτείται από τη βουλευτική ασυλία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσιάρας υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της σχετικής δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζητά την άρση της ασυλίας του.

Τι αναφέρει ο Κώστας Τσιάρας

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση αφορά γεωργό που είχε ενημερωθεί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ζήτημα σε δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχών οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα), λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Όπως επισημαίνει, συνεργάτης του πολιτικού του γραφείου επικοινώνησε –χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει– με αποκλειστικό στόχο τη διευκρίνιση της ορθής διοικητικής διαδικασίας, χωρίς άσκηση πίεσης ή προσπάθεια επιρροής.

Ο κ. Τσιάρας υπογραμμίζει ότι:

• Δεν υπήρχε κίνδυνος συνολικής απώλειας επιδότησης για τον συγκεκριμένο γεωργό.

• Η ενδεχόμενη απώλεια περιοριζόταν σε 429,28 ευρώ, που αφορούσαν μόνο την «πράσινη ενίσχυση».



• Το ποσό των 22.944 ευρώ που αναφέρεται στη δικογραφία αφορά το σύνολο διαφορετικών ενισχύσεων και δεν σχετίζεται με το επίμαχο ζήτημα.

Όπως τονίζει, η παρουσίαση της υπόθεσης ως μεγάλης οικονομικής σημασίας είναι παραπλανητική και δεν ανταποκρίνεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Κλείνοντας, σημειώνει ότι ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και επαναλαμβάνει την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία.

Άρση ασυλίας ζητά και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης

Την άρση της ασυλίας του ζητά και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει γνώση ή εμπλοκή του σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Όπως αναφέρει, η κατηγορία βασίζεται στην υπόθεση ότι πρώην συνεργάτης του, ο οποίος συνομιλούσε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή του.

Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι:

• Σε δικογραφία χιλιάδων σελίδων δεν υπάρχει ούτε μία δική του συνομιλία ή μήνυμα.

• Δεν προκύπτει καμία αναφορά που να τεκμηριώνει γνώση ή προτροπή για τέλεση αξιόποινης πράξης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι είχε θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική του θέση και δηλώνει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα αναγνωρίσει την αβασιμότητα των κατηγοριών.

Άρση ασυλίας ζητά και ο Σκρέκας στην επιστολή παραίτησης από Γραμματέας ΝΔ

Την άρση της ασυλίας του ζητά και ο μέχρι τώρα Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, στην επιστολή παραίτησης που υπέβαλε στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτήν αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης. Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θεωρώ υποχρέωσή μου να μην επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.

Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη ευθύνης. Πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές, η στάση των πολιτικών προσώπων οφείλει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της δημόσιας ζωής.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου, ώστε να διερευνηθεί ταχύτατα και σε βάθος η υπόθεση και να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.



Με τιμή,

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

\Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής».

