Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Απίστευτοι διάλογοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αναφορές σε σεξ και βιάγκρα (βίντεο Star)

Το ένα μετά το άλλο αποκαλύπτονται τα κομμάτια του παζλ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διάλογοι-φωτιά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Και ενώ η πίεση μεγαλώνει, το υλικό δείχνει διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής για τα πολιτικά πρόσωπα.





Απευθείας συνομιλίες του Γιάννη Κεφαλογιάννη ή sms δεν προκύπτουν από τη δικογραφία. Ωστόσο όταν ο ελεγκτικός μηχανισμός εντόπισε παρανομίες παραγωγών ενεργοποιήθηκε η παρέμβαση από τον τότε στενό συνεργάτη του πρώην υπουργού. Ο κ. Τρουλλινός, φέρεται να επικοινωνεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, και να του εξηγεί το κόλπο που έστησαν 4 παραγωγοί, έχοντας την τεχνογνωσία από τον Γιώργο Ξυλούρη. Είχαν δηλώσει ψευδώς αγρανάπαυση και ζητούσε από το Δημήτρη Μελά να μην επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που εισέπραξαν, δηλώνοντας του ότι ο μεσάζοντας απειλείται.

Τρουλλινός σε Μελά: Τον κυνηγάει ο πεθερός του



«Αυτός είχε βάλει σ αυτούς του 4…ο οποίος ο ένας …ο αδερφός της γυναίκας του και τον κυνηγάει ο πεθερός του να τον φάει λάχανο» λέει ο Τρουλλινός με τον Μελά να απαντά: «Στείλ’ τα μου να δω τι τι αν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι;».

Συνεργάτης Γ. Κεφαλογιάννη: Ο «δικός μας άνθρωπος» και τα...μπλε βιάγκρα

Σε άλλη επικοινωνία ο συνεργάτης του Γιάννη Κεφαλογιάννη μεθοδεύει μαζί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΚΕ, το μπλοκάρισμα της επιστροφής 54 χιλιάδων ευρώ από παραγωγό που είχε δηλώσει ψευδώς 800 στρέμματα στη Νίσυρο.



Τρουλλινός: «Αυτός, με αυτός με ενδιαφέρει πολύ…του Γιάννη προσωπικά. Είναι δικός μας άνθρωπος 100%.

Και οι διάλογοι του πρώην διευθυντή του γραφείου του κ. Κεφαλογιάννη με τον Δημήτρη Μελά, συνεχίζονται:

Τρουλλινός: Γιατί κι άλλος μου το είπε αυτό. Ότι αν μπορούμε να…

Δημήτρης Μελάς: Ε ναι, αλλά άλλος σου το ‘πε, γι’ αυτό σου λέω τώρα όταν υπερβείς το κόκκινο μετά όλα τα βλέπεις μπλε. Βιάγκρα.

Τρουλλινός: Βιάγκρα. Γι’ αυτό σου λέω και εγώ να ξέρω τι μπορώ να λέω και τι μπορούμε να θεραπεύσουμε.

Απίστευτος διάλογος για ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέτοιο σεξ δεν το ξαναθέλω

Στη δικογραφία πάντως εκτός από τους επίμαχους και επιλήψιμους διαλόγους υπάρχουν και σπαρταριστοί. Ενδεικτικό του μπάχαλου που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης με γυναίκα αγνώστων στοιχείων που με απίστευτη ελαφρότητα μιλούν για θέματα που αφορούν τον Οργανισμό:

Γ.Τ.: Ποιον θα βρεις.

Γυναίκα: Σεξ δεν το ξαναθέλω (γέλια)

Γ.Τ.: Ποιον θα βρεις να σου νοικιάζει;

Γυναίκα: Ε βρήκα εγώ έναν που δεν παίρνει και έχει πραγματικά. Σκέφτεται να δώσει ο άνθρωπος.

Γ.Τ: Μμ…

Γυναίκα: Απλά εντάξει, τέτοιο σεξ με τίποτα (γέλια). Είναι σαν να κάνειςπ….. και να λες Χριστέ μου τι ήταν αυτό; Δεν έκανε κούκου (γέλια). Ευτυχώς το αντιμετωπίζεις.

«Πες του είσαι ο μοναδικός που πληρώθηκε»: Τα τηλεφωνήματα και τα SMS του Θεόφιλου Λεονταρίδη

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης με μηνύματα και τηλεφωνήματα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να επεδίωκε την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα διευθέτηση υπόθεσης παραγωγού. Μάλιστα ο βουλευτής εμφανίζεται να ζητά από την Δημήτρη Μελά να εξηγήσει στον παραγωγό, με τον οποίο μιλούσε και ο ίδιος, πόσο πολύ ενδιαφέρεται για το ζήτημα του.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Γιατί πες έγιναν ανατροπές σε όλα και είσαι ο μοναδικός από τους 550 που πληρώθηκε

Δημήτρης Μελας: Ο μόνος, ο μόνος

Λεονταρίδης: Ο μόνος που πληρώθηκε

Μελας: Είναι αλήθεια αυτό έτσι να το ξέρεις

Λεονταρίδης: Από τους 550

Μελας: Και το οφείλει σε εσένα και στο έχω πει

Λεονταρίδης: Έκανε πες τον α έκανε, πες τον α έκανα, πες τον κάνα… πες τον έκανα πες παρανομία εξαιτίας του.



O κ. Λεονταρίδης φαίνεται πως έχει πάρει την υπόθεση πολύ προσωπικά και σε sms προς τον κ. Μελά εμφανίζεται να γράφει:

«Δημήτρη καλησπέρα! Ακόμη δεν μπήκαν τα χρήματα του Γιάννη για τις επιδοτήσεις που είπαμε τον Νοέμβριο!(…) Έχω πάθει μεγάλη ζημιά από το ζήτημα αυτό. Στη συνεργασία που είχαμε τόσα χρόνια πλήρωσέ τον σε παρακαλώ!!!!!!!!»



«Να πάει πίσω ο έλεγχος»: Το sms του Λ. Βασιλειάδη



Ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης εμφανίζεται με sms και τηλεφώνημα συνεργάτη του στον Δημήτρη Μελά να καθυστερήσει ο έλεγχος στα ζώα συγκεκριμένου κτηνοτρόφου. Το μήνυμα έγραφε:

«Aπό Βασιλειάδη Λάκη….. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ»

Μάξιμος Σενετάκης: Δε θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίθας

Ο Μάξιμος Σενετάκης εμφανίζεται στη δικογραφία να επικοινωνεί με τον Δημήτρη Μελά, για να μειωθεί εικονικά ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων παραγωγού ώστε να ταιριάξουν με την ποσότητα γάλακτος και να μην έχει πρόβλημα με την ενίσχυση, με επιστολή του αναφέρει:

«Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα(…) Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας».

Δ. Βαρτζόπουλος: Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος εμφανίζεται στη δικογραφία να ρωτά εάν γίνεται να εξεταστεί ζήτημα ενός μικρού κτηνοτρόφου. Tου προτείνει στο sms να μπουν έγγραφα σε φάκελο αίτησης μετα την υποβολή της, ώστε να εγκριθεί η επιδότηση.

«Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εγώ εγκαλούμαι για ένα σύντομο μήνυμα που έστειλα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε ο κ. Βαρτζόπουλος στο OPEN.

