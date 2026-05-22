Κλόε Καρντάσιαν: Αφαίρεσε τα νύχια των γάτων της και τώρα μετάνιωσε

Οι followers της την κατέκριναν για την πράξη της

Πριν από έξι μήνες η αδερφή της Κλόε Καρντάσιαν Κιμ διεγνώσθη με ανεύρισμα στον εγκέφαλο/ βίντεο Mega

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε τα νύχια από τις γάτες της, ακολουθώντας λανθασμένες συμβουλές.
  • Η πράξη της προκάλεσε αντιδράσεις και κατηγορίες για απάνθρωπη συμπεριφορά.
  • Η Κλόε εκφράζει μετάνοια, φοβούμενη ότι οι γάτες της δεν μπορούν να προστατευτούν πλέον.
  • Αναφέρει ότι οι γάτες της είναι δυστυχισμένες και ότι νιώθει υπεύθυνη για την κατάσταση τους.
  • Χρησιμοποιεί AirTags για να παρακολουθεί τις γάτες της, αλλά ανησυχεί για την ασφάλεια τους.

Αντιδράσεις προκάλεσε η παραδοχή της αδερφής της Κιμ Καρντάσιαν, Κλόε πως αφαίρεσε τα νύχια στις γάτες της.

Ποιες διάσημες αδερφές είναι τα κοριτσάκια της φωτογραφίας;

Η γνωστή τηλεπερσόνα τόνισε στο podcast της «Khloé in Wonderland», πως δεν κατάλαβε πως ήταν κάτι κακό και το έκανε καθώς δέχτηκε λάθος συμβουλές.

 

 

«Με είχαν συμβουλέψει πολύ λανθασμένα για το να αφαιρέσω τα νύχια από τις γάτες μου. Δεν είχα ποτέ πριν γάτες, ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο» είπε αρχικά και κάποιοι followers της την κακοχαρακτήρισαν για την πράξη της λέγοντας πως είναι απαράδεκτο και μια πράξη που θεωρείται απάνθρωπη και αδικαιολόγητη.

Κάποιοι μάλιστα έκαναν λόγο για ανεπανόρθωτο πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει στα αιλουροειδή. 

Τα μηνύματα που δέχτηκε η Κλόε πως είναι «εξαιρετικά σκληρή» και την έκαναν τα μετανιώσει για την πράξη της λέγοντας πως φοβάται πως τώρα οι γάτες της δεν θα μπορούν να προστατευτούν.


«Νιώθω πραγματικά, πραγματικά άσχημα που ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση. Νιώθω ότι γι’ αυτό οι γάτες μου είναι δυστυχισμένες και ότι αυτό έγινε εξαιτίας μου. Οι γάτες μου φορούν AirTags. Δεν τους επιτρέπεται καν να πλησιάζουν την πόρτα. Φοβάμαι πάρα πολύ μήπως φύγουν, γιατί δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν. Έχασαν τα εργαλεία προστασίας τους. Αυτό με στενοχωρεί». 
 

