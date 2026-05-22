Skoda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Fabia, Kamiq και Elroq

Πλουσιότερος εξοπλισμός και προνομιακό επιτόκιο

Skoda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Fabia, Kamiq και Elroq
Η Skoda ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική ελκυστικότητα της γκάμας της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% για τα μοντέλα Fabia, Kamiq και Elroq. Η νέα χρηματοδοτική δυνατότητα διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο απόκτησης για τρεις προτάσεις με ξεχωριστό ρόλο στη γκάμα της μάρκας: το compact Fabia, το αστικό SUV Kamiq και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq. Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, και ισχύει για τιμολογήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2026, για οχήματα που βρίσκονται στο διαθέσιμο απόθεμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Skoda έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της εμπορικής παρουσίας μοντέλων όπως τα Fabia, Kamiq και Scala, μέσα από νέες εκδόσεις, όπως η Selection Plus, με ενισχυμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση στις κατηγορίες τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την αξία που λαμβάνει ο πελάτης, όχι μόνο τη στιγμή της αγοράς, αλλά σε όλη τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda καλύπτει τρία βασικά σημεία ενδιαφέροντος της ελληνικής αγοράς: την προσιτή καθημερινή μετακίνηση με το Fabia, την ισχυρή ζήτηση για compact SUV με το Kamiq και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το πολυβραβευμένο BEV Elroq. Σε συνδυασμό με το νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9%, η μάρκα δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση επιλογής για αγοραστές που αναζητούν πρακτικότητα, τεχνολογία, οικονομική λογική και σιγουριά σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η συνολική αξία ιδιοκτησίας ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασής της, ενώ ανανεώνεται για δύο έτη ή 30.000 χλμ. με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda. Με αυτόν τον τρόπο, το Skoda ZEN προσφέρει περισσότερη σιγουριά σε βάθος χρόνου και ενισχύει την αξία του αυτοκινήτου σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

Το Skoda ZEN εκφράζει με ουσιαστικό τρόπο τον χαρακτήρα της μάρκας: έξυπνες λύσεις με πραγματική αξία για τον οδηγό και την οικογένειά του. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόγραμμα εγγύησης, αλλά για μια επιπλέον παροχή φροντίδας που συνοδεύει το αυτοκίνητο για περισσότερα χρόνια, μειώνοντας την αβεβαιότητα και προσφέροντας στον πελάτη την ηρεμία ότι το Skoda του παραμένει σε σωστά χέρια. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

 

