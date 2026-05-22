Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού

Για την περίοδο 2026-2027

Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Κοινωνικός Τουρισμός/βίντεο Alpha

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, ξεκινά στις 23 Μαΐου 2026 και διαρκεί 13 μήνες.
  • Δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις, με δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Η ιδιωτική συμμετοχή είναι 25%, δωρεάν για ΑμεΑ, με αυξημένες επιδοτήσεις τον Αύγουστο και τις γιορτές.
  • Πληροφορίες και επιταγές μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027.

Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους, συζύγους, παιδιά

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για ΑμεΑ, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται.

Σημειώνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos
 

