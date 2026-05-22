Τραγικό επίλογο είχαμε στην υπόθεση εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία από βοσκό σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ο πατέρας του Αλέξη μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο.

Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που εντοπίστηκε η σορός του

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν...», λέει ο Γιώργος Τσικόπουλος.

Θρηνεί για την απώλεια του γιού του και ταυτόχρονα τον πνίγει τον παράπονο. Ο πατέρας του Αλέξη, του 33χρονου γιατρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείου του Ηράκλειου, ξεσπά στο STAR, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού του γιού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

«Λέω γιατί αφού ήταν τόσο κοντά πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό να ζούσε και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε...», προσθέτει.

Κρήτη: Βρέθηκε τυχαία από κτηνοτρόφο που βοσκούσε τα πρόβατά του

Η σορός του άτυχου γιατρού εντοπίστηκε τυχαία από έναν κτηνοτρόφο που βοσκούσε τα πρόβατα του το σημείο. «Εκεί που περπατούσα στο χωράφι είδα ένα παπούτσι, πήγα κοντά και είδα ένα πεθαμένο....».

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός ήταν στο τέλος ενός αδιέξοδου μονοπατιού και σε απόσταση μόλις 100 μέτρα από ένα εκκλησάκι.

Στο σημείο βρέθηκε κι ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο οποίος ανέφερε τους βασικούς λόγους που δυσχέραιναν τον εντοπισμό της σορού.

«Το σημείο είχε θαμνώδη βλάστηση, πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί...», είπε ο κ. Κανέλλος Νικολάου.