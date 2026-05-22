Κρήτη: Συγκλονίζει μιλώντας στο Star ο πατέρας του 33χρονου γιατρού

«Το ζητούμενο θα ήταν να ζούσε...»

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (22/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός του 33χρονου γιατρού Αλέξη εντοπίστηκε τυχαία από βοσκό στην περιοχή Αποκόρωνα Χανίων, πέντε μήνες μετά την εξαφάνιση του.
  • Ο πατέρας του Αλέξη εξέφρασε τον πόνο και την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση στον εντοπισμό του γιου του.
  • Η σορός βρέθηκε σε απόσταση 2-3 χλμ από το αυτοκίνητό του, σε σημείο με πυκνή βλάστηση που δυσχέραινε την αναζήτηση.
  • Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ανέφερε ότι η θαμνώδης βλάστηση εμπόδιζε την ανεύρεση της σορού.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει θλίψη και αγωνία στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Τραγικό επίλογο είχαμε στην υπόθεση εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία από βοσκό σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ο πατέρας του Αλέξη μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. 

Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»

Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που εντοπίστηκε η σορός του

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν...», λέει ο Γιώργος Τσικόπουλος. 

Θρηνεί για την απώλεια του γιού του και ταυτόχρονα τον πνίγει τον παράπονο. Ο πατέρας του Αλέξη, του 33χρονου γιατρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείου του Ηράκλειου, ξεσπά στο STAR, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού του γιού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. 

«Λέω γιατί αφού ήταν τόσο κοντά πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό να ζούσε και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε...», προσθέτει. 

Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού

Κρήτη: Βρέθηκε τυχαία από κτηνοτρόφο που βοσκούσε τα πρόβατά του 

Η σορός του άτυχου γιατρού εντοπίστηκε τυχαία από έναν κτηνοτρόφο που βοσκούσε τα πρόβατα του το σημείο. «Εκεί που περπατούσα στο χωράφι είδα ένα παπούτσι, πήγα κοντά και είδα ένα πεθαμένο....».

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός ήταν στο τέλος ενός αδιέξοδου μονοπατιού και σε απόσταση μόλις 100 μέτρα από ένα εκκλησάκι.

Κρήτη: Εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν

Στο σημείο βρέθηκε κι ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο οποίος ανέφερε τους βασικούς λόγους που δυσχέραιναν τον εντοπισμό της σορού.

«Το σημείο είχε θαμνώδη βλάστηση, πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί...», είπε ο κ. Κανέλλος Νικολάου. 

