Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε στο Final Four της EuroLeague για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ έχοντας στο πλευρό του και τον γιο του, ο οποίος όπως αποκάλυψε λατρεύει το μπάσκετ.

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, ο παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και αναφέρθηκε τόσο στην αγάπη του γιου του για το άθλημα όσο και στη χαρά του να βλέπει ελληνικές ομάδες να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη.

«Ο γιος μου αγαπάει το μπάσκετ και ήθελε να δούμε το Final Four. Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός, να βλέπαμε ελληνικές ομάδες για να μπορούσαμε να το φέρουμε», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εξηγώντας πως δεν μπορούσε να χαλάσει την επιθυμία του γιου του να ζήσει από κοντά αυτή τη μεγάλη μπασκετική γιορτή.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του προς τον Ολυμπιακό, τονίζοντας παράλληλα πως πάνω από όλα θέλει να βλέπει ελληνικές ομάδες να διακρίνονται απέναντι σε ξένους συλλόγους.

«Τώρα ελπίζουμε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Χαίρομαι να βλέπω ωραίο μπάσκετ και ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες. Όποια ομάδα και να ήτανε, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, πόσο μάλλον που ο Ολυμπιακός έχει ωραία ομάδα φέτος και ο Παναθηναϊκός έχει φανταστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκλεισε τις δηλώσεις του με χιούμορ, λέγοντας: «Τσάμπα δεν ήρθε, ας κερδίσει ο καλύτερος και μακάρι να κερδίσει η ελληνική ομάδα».

Η παρουσία του στις εξέδρες του Final Four τράβηξε τα βλέμματα, με αρκετούς φιλάθλους να τον πλησιάζουν για φωτογραφίες λίγο πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ.

