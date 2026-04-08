Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα

Στο Κεφαλάρι μαζί με τη μοναχοκόρη τους, Μαρίνα, ανήμερα των 11ων γενεθλίων της την Κυριακή 29 Μαρτίου κατέγραψε αποκλειστικά ο φακός του Περιοδικού ΟΚ! την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο.

Όπως είδαμε και μέσα από το Breakfast@Star, η 56χρονη παρουσιάστρια κι ο 57χρονος επιχειρηματίας, μαζί με τη μικρή Μαρίνα νωρίτερα είχαν γευματίσει σε γνωστό εστιατόριο της Κηφισιάς. Μαζί τους ήταν και δύο φίλες της κόρης τους. Προηγουμένως είχαν κάνει τις αγορές τους από γνωστό ζαχαροπλαστείο και πολυκατάστημα παιχνιδιών της περιοχής, περιέγραψε πηγή.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το περιοδικό, ο σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, Μάκης Παντζόπουλος, φαίνεται να φοράει νάρθηκα στο αριστερό του χέρι, το οποίο έχει καλύψει με το πουκάμισό του, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο η 56χρονη παρουσιάστρια του κρατάει στην αγκαλιά της.

Τον ερχόμενο Ιούλιο συμπληρώνονται 17 χρόνια από την ημέρα που η Ελένη Μενεγάκη γνώρισε τον Μάκη Παντζόπουλο στα Άχλα της Άνδρου, όπου είχε πάει για ολιγοήμερες διακοπές στο ξενοδοχείο του με τους κουμπάρους της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού.

Μια γνωριμία που στάθηκε κυριολετικά μοιραία, αφού άλλαξε όλη της τη ζωή. Έξι χρόνια μετά θα ερχόταν στον κόσμο η κόρη τους Μαρίνα που μοιάζει πολύ στον περήφανο κι άκρως τρυφερό, όπως λένε όλοι, μπαμπά της.

