Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει την καλύτερη συνταγή για το αρνί του Πάσχα

Ο κριτής του MasterChef θα κάνει πασχαλινές διακοπές με τον γιο του, Κίμωνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα περάσει το Πάσχα οικογενειακά στην ελληνική ύπαιθρο με τον γιο του, Κίμωνα.
  • Αποκάλυψε τη συνταγή του για το αρνί του Πάσχα, προτείνοντας να έχεις καλό ψήστη φίλο.
  • Συνεχίζει τα γυρίσματα του MasterChef, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχίας.
  • Ενημερώνεται για τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την εκπομπή.
  • Η ομάδα του MasterChef αναβαθμίζει συνεχώς την εκπομπή μέσα στον ανταγωνισμό.

Οικογενειακά θα περάσει το Πάσχα ο  Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αφού ετοιμάζει βαλίτσες για την ελληνική ύπαιθρο, μαζί με τον γιο του, Κίμωνα.

«Οικογενειακά, θα κάνουμε ένα ταξιδάκι με τον μικρούλη», δήλωσε στον Γρηγόρη Μπάκα και την εκπομπή Το Πρωινό.

Οι κριτές του MasterChef

Ο κριτής του MasterChef ,έχει φάει... χιλιόμετρα τραγανής πετσούλας από σουβλιστό αρνάκι και ήρθε η ώρα να αποκαλύψει το μυστικό του για την τέλεια συνταγή. Πάρτε ιδέες για την Κυριακή. 

«Η καλύτερη συνταγή για αρνάκι το Πάσχα είναι να έχεις έναν φίλο πολύ καλό ψήστη και να πας να φας. Αν ήμουν με τον Σωτήρη και τον Πάνο, θα έψηνα εγώ,. Είναι και δύο μέτρα, να καθίσουν να πιουν το τσιπουράκι τους, δε θέλω να τους ταλαιπωρήσω. Να τους περιποιηθώ», δήλωσε ο σεφ. 

Ο θείος Λεωνίδας συνεχίζει με το ίδιο πάθος τα γυρίσματα για τον διαγωνισμό μαγειρικής του Star και - φυσικά- ενημερώνεται για τα νούμερα τηλεθέασης. 

«Είναι πολλά τα χρόνια. Μη αναμενόμενο και για μας. Όταν όμως το αποτέλεσμα είναι τέτοιο πηγαίνει άλλη μία χρονιά και άλλη μία χρονιά. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στον 10ο χρόνο. Κάθε χρόνο βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον. Και δεν είμαστε μόνο οι τρεις μας, είναι ολόκληρο το σύστημα που το αναβαθμίζει και πορεύεται μέσα στον ανταγωνισμό» ανέφερε ο καταξιωμένος σεφ.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο στο θέατρο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

«Ναι τα βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης. Καθ’ οδόν για το πλατό ή όταν βρισκόμαστε στο καμαρίνι και συζητάμε. Είναι λίγο καρδιογράφημα. Αν το κανάλι είναι ευχαριστημένο μας μεταφέρεται και μας η ικανοποίηση» εξομολογήθηκε. 

Δείτε το MasterChef


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top