Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»

«22 χρόνια πριν έλεγα το Σαββατοκύριακο τα δελτία ειδήσεων»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 13:05 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
09.06.26 , 13:01 Ελενα Κώνστα για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Είμαστε οικογένεια»
09.06.26 , 12:54 Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαι ερωτευμένη. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή»
09.06.26 , 12:52 Ποιο ζευγάρι διασήμων χώρισε αθόρυβα πριν λίγους μήνες;
09.06.26 , 12:52 MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα
09.06.26 , 12:49 Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων
09.06.26 , 12:27 Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
09.06.26 , 12:26 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα
09.06.26 , 12:00 Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;
09.06.26 , 11:53 Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της
09.06.26 , 11:52 Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Live στον Πειραιά
09.06.26 , 11:52 Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού
09.06.26 , 11:51 Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
09.06.26 , 11:46 «Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική
09.06.26 , 11:30 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική αναδρομή στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας προχώρησε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας για τον σταθμό που αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα της στη δημοσιογραφία και συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξή της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ βρέθηκε στον Sport FM και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, θυμούμενη την περίοδο που ξεκινούσε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, λίγο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της.

«Τον Sport FM τον έχω πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως η σχέση της με τον σταθμό παραμένει ιδιαίτερα ξεχωριστή ακόμη και σήμερα.

Κ. Μπακογιάννης: «Δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος στα επαγγελματικά της Σίας»

Σία Κοσιώνη: «Μου έδωσαν μια ευκαιρία που δεν ξέχασα ποτέ»

Η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε ότι πριν από 22 χρόνια βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου, παρουσιάζοντας τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, λόγω της αγάπης της για τον αθλητισμό από πολύ νεαρή ηλικία, είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά το ιδιαίτερο κλίμα ενός αθλητικού μέσου ενημέρωσης.

«22 χρόνια πριν ήμουν εκεί, έλεγα το Σαββατοκύριακο τα δελτία ειδήσεων, αλλά ως sports animal από πολύ μικρή ζούσα και όλο αυτό το αθλητικό κλίμα που πάντα αγαπούσα και παραμένω μέσα σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως ο Sport FM ήταν ο πρώτος σταθμός που της έδωσε την ευκαιρία να εργαστεί επαγγελματικά, αμέσως μετά την επιστροφή της από τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο.

Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1

«Στον Sport FM έκανα τα πρώτα μου βήματα επιστρέφοντας από τις σπουδές μου από τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο», ανέφερε.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μίλησε για τους ανθρώπους που πίστεψαν στις δυνατότητές της σε μια περίοδο που ήταν ακόμη μια νέα και άπειρη δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη που της έδειξαν αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της.

«Μου άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά, ήμουν μια νέα δημοσιογράφος, με εμπιστεύθηκαν σε έναν ρόλο, όχι πολύ κεντρικό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικός εκείνη την εποχή», εξομολογήθηκε.

Η Σία Κοσιώνη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της εκείνα τα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η ευκαιρία που της δόθηκε τότε αποτέλεσε ένα από τα βασικά «κομμάτια» που συνέθεσαν τη μετέπειτα επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της ενημέρωσης.

Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»

«Τους έχω πραγματικά όλους στην καρδιά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσαν τότε, που και αυτή ήταν μια ψηφίδα της μετέπειτα επιτυχημένης πιστεύω πορείας μου», είπε.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, απέδειξε μέσα από τα λόγια της πως δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε. Αντίθετα, συνεχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία των πρώτων επαγγελματικών ευκαιριών που της δόθηκαν και των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της στα πρώτα της βήματα.

Όσο για το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής πρόκλησης με συνεντεύξεις, η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αρκούμενη να ευχαριστήσει τους συνομιλητές της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δε θα απαντήσω για την τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα μείνουμε σε αυτά», είπε κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top