Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική αναδρομή στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας προχώρησε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας για τον σταθμό που αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα της στη δημοσιογραφία και συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξή της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ βρέθηκε στον Sport FM και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, θυμούμενη την περίοδο που ξεκινούσε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, λίγο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της.

«Τον Sport FM τον έχω πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως η σχέση της με τον σταθμό παραμένει ιδιαίτερα ξεχωριστή ακόμη και σήμερα.

Η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε ότι πριν από 22 χρόνια βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου, παρουσιάζοντας τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, λόγω της αγάπης της για τον αθλητισμό από πολύ νεαρή ηλικία, είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά το ιδιαίτερο κλίμα ενός αθλητικού μέσου ενημέρωσης.

«22 χρόνια πριν ήμουν εκεί, έλεγα το Σαββατοκύριακο τα δελτία ειδήσεων, αλλά ως sports animal από πολύ μικρή ζούσα και όλο αυτό το αθλητικό κλίμα που πάντα αγαπούσα και παραμένω μέσα σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως ο Sport FM ήταν ο πρώτος σταθμός που της έδωσε την ευκαιρία να εργαστεί επαγγελματικά, αμέσως μετά την επιστροφή της από τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο.

«Στον Sport FM έκανα τα πρώτα μου βήματα επιστρέφοντας από τις σπουδές μου από τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο», ανέφερε.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μίλησε για τους ανθρώπους που πίστεψαν στις δυνατότητές της σε μια περίοδο που ήταν ακόμη μια νέα και άπειρη δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη που της έδειξαν αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της.

«Μου άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά, ήμουν μια νέα δημοσιογράφος, με εμπιστεύθηκαν σε έναν ρόλο, όχι πολύ κεντρικό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικός εκείνη την εποχή», εξομολογήθηκε.

Η Σία Κοσιώνη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της εκείνα τα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η ευκαιρία που της δόθηκε τότε αποτέλεσε ένα από τα βασικά «κομμάτια» που συνέθεσαν τη μετέπειτα επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της ενημέρωσης.

«Τους έχω πραγματικά όλους στην καρδιά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσαν τότε, που και αυτή ήταν μια ψηφίδα της μετέπειτα επιτυχημένης πιστεύω πορείας μου», είπε.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, απέδειξε μέσα από τα λόγια της πως δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε. Αντίθετα, συνεχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία των πρώτων επαγγελματικών ευκαιριών που της δόθηκαν και των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της στα πρώτα της βήματα.

Όσο για το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής πρόκλησης με συνεντεύξεις, η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αρκούμενη να ευχαριστήσει τους συνομιλητές της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δε θα απαντήσω για την τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα μείνουμε σε αυτά», είπε κλείνοντας.

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