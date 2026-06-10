Συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής της συζύγου του Ηλία, του δημοτικού υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

«Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα. Η οικογένειά μου χάθηκε από ένα τροχαίο, από μια άτυχη στιγμή», δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά του, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας βιοπαλαιστής που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο», πρόσθεσε η κ. Ελένη.

Η σύζυγος του δημοτικού υπαλλήλου που σκοτώθηκε σε τροχαίο μιλάει στο Star

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Η τραγωδία σημειώθηκε στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Από τη μία πλευρά του δρόμου κινούταν ένα βαν και από την άλλη η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 57χρονος Ηλίας, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Ο αναβάτης της μηχανής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και σκοτώθηκε, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 57χρονος, κάποιοι άφησαν σήμερα το πρωί ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη του εργαζόμενου της καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Ηλίας κατέβαινε τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Ένα φορτηγάκι κινούνταν προς την Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε η σύγκρουση», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.

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