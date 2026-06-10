Άγ. Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του θύματος

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

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Πηγή: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σύζυγος του Ηλία, θύματος τροχαίου στον Άγιο Δημήτριο, εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του συζύγου και πατέρα.
  • Ο Ηλίας, 57 ετών, υπάλληλος καθαριότητας, σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ πήγαινε στη δουλειά του.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ένα φορτηγάκι επιχείρησε να στρίψει αριστερά, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα.
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος μέσω καμερών ασφαλείας.
  • Στο σημείο του δυστυχήματος, πολίτες άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Ηλία.

Συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής της συζύγου του Ηλία, του δημοτικού υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του. 

Τροχαίο Άγιος Δημήτριος: Nεκρός ο οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με φορτηγό

«Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα. Η οικογένειά μου χάθηκε από ένα τροχαίο, από μια άτυχη στιγμή», δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.  

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά του, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας βιοπαλαιστής που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο», πρόσθεσε η κ. Ελένη.  

Η σύζυγος του δημοτικού υπαλλήλου που σκοτώθηκε σε τροχαίο μιλάει στο Star

Η σύζυγος του δημοτικού υπαλλήλου που σκοτώθηκε σε τροχαίο μιλάει στο Star

Πώς έγινε το τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο - Βίντεο ντοκουμέντο

Η τραγωδία σημειώθηκε στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Από τη μία πλευρά του δρόμου κινούταν ένα βαν και από την άλλη η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 57χρονος Ηλίας, υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου. 

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Ο αναβάτης της μηχανής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και σκοτώθηκε, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. 

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. 

Bίντεο από το τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο που σκοτώθηκε δημοτικός υπάλληλος

Στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 57χρονος, κάποιοι άφησαν σήμερα το πρωί ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη του εργαζόμενου της καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Ηλίας κατέβαινε τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Ένα φορτηγάκι κινούνταν προς την Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε η σύγκρουση», ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.  

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