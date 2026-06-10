Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Ιουνίου στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα, σε διασταύρωση της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν στην οδό Αττάλου και, κατά τη διάρκεια στροφής προς την οδό Αγίου Δημητρίου, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με φορτηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το 57χρονο θύμα ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα εργαζόταν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.