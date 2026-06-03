Άγιος Δημήτριος: «Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που παίζαμε μαζί μπάλα»

Ένταση και κλάματα στη δίκη για τη δολοφονία του γιου ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.06.26 , 14:30 Λαχταριστά corn dogs: Εύκολη και γρήγορη συνταγή για street food στο σπίτι!
03.06.26 , 14:29 Pirelli: Ιστορία και λάμψη στο GP Μονακό
03.06.26 , 14:18 Κρήτη: Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ο δολοφόνος της Ράνιας
03.06.26 , 14:14 Καλαμάτα: «Τα παιδιά είναι ανήσυχα και στεναχωρημένα»
03.06.26 , 14:09 Δραγούμη: «Εμένα με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου…»
03.06.26 , 14:07 Άγγελος Αντωνόπουλος: «Εδώ και τέσσερα χρόνια δε δεχόταν κανέναν στο σπίτι»
03.06.26 , 14:04 Κορυδαλλός: Υπό έλεγχο οι φωτιά στο διαμέρισμα
03.06.26 , 14:00 Βάλε στο πρόγραμμά σου 10 ώρες άσκησης την εβδομάδα και δες διαφορά
03.06.26 , 13:48 Άγιος Δημήτριος: «Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που παίζαμε μαζί μπάλα»
03.06.26 , 13:35 Τσιμιτσέλης για Γερονικολού: «Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουμε μαζί»
03.06.26 , 13:15 Πώς να φτιάξεις τέλεια corn dogs στο σπίτι - Δες τη συνταγή του Χάρη
03.06.26 , 12:58 Renault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη
03.06.26 , 12:55 Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Καρκίνο έως τις 9/8 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
03.06.26 , 12:49 Αχτσιόγλου: «Καμία επαφή με Τσίπρα από το 2023»
03.06.26 , 12:43 Άγγελος Αντωνόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός
Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: Υπεβλήθη σε επέμβαση
Άγγελος Αντωνόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός
MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Καλαμάτα: «Είχαμε καταστρώσει μαζί σχέδιο φυγής από τον σύζυγό της»
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε ποιον λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα
MasterChef: Σαμ ή Πέτρος; Ποιος αποχώρησε λίγο πριν τη «Μητέρα των Μαχών»;
Άγιος Δημήτριος: «Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που παίζαμε μαζί μπάλα»
Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο / Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίκη στο Ναυτοδικείο Πειραιά για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με συγκινητική κατάθεση του πατέρα του.
  • Ο πατέρας, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., περιέγραψε τη στιγμή που βρήκε τον γιο του νεκρό στο σημείο που έπαιζαν μπάλα.
  • Κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν χωρίς να βοηθήσουν το θύμα μετά την επίθεση.
  • Η συγκατηγορούμενη, πρώην σύντροφος του θύματος, ξέσπασε σε κλάματα κατά την επικοινωνία με τον πατέρα του.
  • Η δίκη συνεχίζεται με έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ακροατήριο.

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο Ναυτοδικείο Πειραιά για τη δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο

Η κατάθεση του πατέρα του θύματος, ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε συγκίνηση στο ακροατήριο. Περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε για τη δολοφονία του γιου του και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο συγκατηγορούμενος είχε πλήρη γνώση των όσων συνέβησαν. 

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον σκότωσε»

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον γιο του νεκρό.  

«Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο όπου παίζαμε μαζί μπάλα». 

Υποστήριξε ακόμη ότι μετά την επίθεση οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν μαζί από το σημείο, χωρίς να προσπαθήσουν να βοηθήσουν το θύμα.

Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς έμαθε για το έγκλημα. Όπως κατέθεσε, έλαβε μήνυμα από την υπηρεσία του για δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου και έσπευσε στο σημείο.  

Άγιος Δημήτριος: Βγήκε κλαίγοντας από τη δικαστική αίθουσα η συγκατηγορούμενη 

Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την επόμενη ημέρα με συγκατηγορούμενη στην υπόθεση και πρώην σύντροφο του θύματος.  

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο πατέρας, η νεαρή κοπέλα ξέσπασε σε κλάματα όταν την ενημέρωσε για τη δολοφονία, ενώ υποστήριξε ότι αρχικά έδειχνε να μη γνωρίζει όσα είχαν συμβεί. 

Στο σημείο αυτό, η συγκατηγορούμενη που θεωρείται και «πέτρα του σκανδάλου» του αιματηρού περιστατικού, έβαλε τα κλάματα. Σε κατάσταση αμόκ φώναζε «Δεν μπορώ» και απομακρύνθηκε από τη δικαστική αίθουσα.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΙΚΗ
 |
27ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top