Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο / Βίντεο Ερτ

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο Ναυτοδικείο Πειραιά για τη δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Η κατάθεση του πατέρα του θύματος, ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε συγκίνηση στο ακροατήριο. Περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε για τη δολοφονία του γιου του και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο συγκατηγορούμενος είχε πλήρη γνώση των όσων συνέβησαν.

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον γιο του νεκρό.

«Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο όπου παίζαμε μαζί μπάλα».

Υποστήριξε ακόμη ότι μετά την επίθεση οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν μαζί από το σημείο, χωρίς να προσπαθήσουν να βοηθήσουν το θύμα.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς έμαθε για το έγκλημα. Όπως κατέθεσε, έλαβε μήνυμα από την υπηρεσία του για δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου και έσπευσε στο σημείο.

Άγιος Δημήτριος: Βγήκε κλαίγοντας από τη δικαστική αίθουσα η συγκατηγορούμενη

Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την επόμενη ημέρα με συγκατηγορούμενη στην υπόθεση και πρώην σύντροφο του θύματος.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο πατέρας, η νεαρή κοπέλα ξέσπασε σε κλάματα όταν την ενημέρωσε για τη δολοφονία, ενώ υποστήριξε ότι αρχικά έδειχνε να μη γνωρίζει όσα είχαν συμβεί.

Στο σημείο αυτό, η συγκατηγορούμενη που θεωρείται και «πέτρα του σκανδάλου» του αιματηρού περιστατικού, έβαλε τα κλάματα. Σε κατάσταση αμόκ φώναζε «Δεν μπορώ» και απομακρύνθηκε από τη δικαστική αίθουσα.