Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουνίου
11.06.26 , 00:17 MasterChef: «Οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια»
11.06.26 , 00:14 MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
11.06.26 , 00:02 MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
10.06.26 , 23:34 Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
10.06.26 , 23:18 Παπανώτας: «Αν δεν του αρέσει του Τσιμιτσέλη η άποψη του Δημήτρη, ξυδάκι»
10.06.26 , 22:55 Δήμητρα Παπαδήμα: Τα τρυφερά και σπάνια «κλικ» με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου
10.06.26 , 22:38 Άγ. Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του θύματος
10.06.26 , 22:25 MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
10.06.26 , 21:50 MasterChef: Η viral δοκιμασία του τοίχου επέστρεψε και φέτος!
10.06.26 , 21:33 Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»
10.06.26 , 21:30 MasterChef: Ποια Μπριγάδα Κέρδισε Στην Ομαδική Στον Μαραθώνα
10.06.26 , 21:26 Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών
10.06.26 , 20:51 Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό
10.06.26 , 20:50 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
Η Ιωάννα Τούνη στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση
Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Η σύγκρουση για τα χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο.

Ο Βαρνάβας (ο και Iωσής ονομαζόμενος) ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου (βλέπε 29 Ιουνίου) ο Βαρνάβας, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, και στη συνέχεια τον έκαψαν (Σαλαμίνα, Κύπρος). Τα άγια λείψανα του, συνέλεξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος (βλέπε 25 Απριλίου), και τα τοποθέτησε μέσα σε σπήλαιο. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι ο Βαρνάβας ενταφιάσθηκε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το οποίο και είχε αντιγράψει με τα χέρια του και το οποίο προσπάθησε να κάνει γνωστό «πάσει τη κτίσει».

Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητα του στο κήρυγμα του θείου λόγου.

Και οι δυο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου, ότι «εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον» (Μάρκ., ιγ'10). Δηλαδή, πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το θείο σχέδιο να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δε θα πιστέψουν.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βαρθολομαίος *
  • Βαρνάβας
  • Λουκάς*
  •  Λουκία, Λουκίτσα *
  • Ζαφειρία, Ζαφείρω
  • Ζαφείριος, Ζαφείρης

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:47. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 25.2 ημερών

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top