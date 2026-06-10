MasterChef: Η viral δοκιμασία του τοίχου επέστρεψε και φέτος!

Τα υλικά – έκπληξη

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Πρώτη Δημοσίευση: 10.06.26, 22:14
MasterChef: Η Viral Δοκιμασία Του Τοίχου Επέστρεψε Και Φέτος

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Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης ημέρας της «Μητέρας των Μαχών», οι παίκτες του MasterChef βρέθηκαν μπροστά σε μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες δοκιμασίες στην ιστορία του διαγωνισμού.

Ο περίφημος «Τοίχος» έκανε την εμφάνισή του την 5η ημέρα της «Μητέρας των Μαχών» και, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, προκάλεσε ενθουσιασμό, άγχος αλλά και αρκετό πανικό στις δύο μπριγάδες.

Δες το MasterChef

Από την πρώτη στιγμή που οι διαγωνιζόμενοι αντίκρισαν τον τεράστιο τοίχο στην κουζίνα, οι αντιδράσεις ήταν χαρακτηριστικές.

masterchef

«Έχουμε τον περίφημο τοίχο», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με αρκετούς παίκτες να χαμογελούν νευρικά.

masterchef

Ο Τάσος δεν έκρυψε την αγωνία του, λέγοντας πως πρόκειται για «την πιο δύσκολη δοκιμασία του MasterChef γενικότερα», ενώ προέβλεψε ότι «ή θα μαλώσουμε σήμερα ή θα... δούμε τι θα γίνει».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης προειδοποίησε: «Θα έχει ζόρι, θα έχει πολλή φωνή σήμερα».

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Τι είναι η δοκιμασία του Τοίχου

Πρόκειται για μία δοκιμασία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο MasterChef και θεωρείται από τις πιο δύσκολες ομαδικές αναμετρήσεις.

Οι δύο μπριγάδες χωρίζονται σε υποομάδες. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός βρίσκονται στη μία πλευρά του τοίχου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις παίκτες στην άλλη. Οι δύο πλευρές δεν μπορούν να δουν η μία την άλλη και βασίζονται αποκλειστικά στη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή, στις φωνές!

Οι κριτές εξήγησαν αναλυτικά τους κανόνες: «Ζητούμενο, αρχικά, η επικοινωνία. Γιατί χωρίς επικοινωνία δε θα πάτε πουθενά».

Κάθε μπριγάδα καλείται να δημιουργήσει τρία πρωτότυπα πιάτα -ορεκτικό, κυρίως και γλυκό - και παράλληλα τρία πιστά αντίγραφα αυτών των πιάτων στην άλλη πλευρά του τοίχου.

Όπως τόνισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Θέλουμε τρία πιάτα πρωτότυπα και άλλα τρία όσο πιο κοντά γίνεται στα πρωτότυπα. Πιστά αντίγραφα, ιδανικά».

Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί έπρεπε όχι μόνο να σχεδιάσουν το μενού, αλλά και να ετοιμάσουν πανομοιότυπα καλάθια με υλικά για κάθε πιάτο, ώστε οι συμπαίκτες τους να μπορέσουν να αναπαράγουν τις δημιουργίες χωρίς να τις βλέπουν.

Οι κριτές ξεκαθάρισαν ότι δεν αρκεί ένα εύκολο πιάτο για να πετύχει η αντιγραφή.

«Αν κάποιος πάει να κάνει ένα πάρα πολύ απλό πιάτο, μπορεί να πετύχει υψηλή βαθμολογία στην αντιγραφή, αλλά θα είναι χαμηλά στη σύλληψη και στη δυσκολία», εξήγησαν.

Έτσι, η βαθμολογία θα βασιστεί τόσο στη δημιουργικότητα και τη γεύση των πρωτότυπων πιάτων όσο και στην ομοιότητα των αντιγράφων.

Τα υλικά - έκπληξη και η στρατηγική απόφαση

Η ανατροπή ήρθε όταν αποκαλύφθηκαν τα τρία βασικά υλικά που θα έπρεπε να πρωταγωνιστήσουν στα πιάτα.

Για το ορεκτικό επιλέχθηκαν τα μύδια, για το κυρίως πιάτο ένα baby chicken (κοκοράκι) και για το γλυκό το ιδιαίτερο και απρόσμενο χαμομήλι.

masterchef

Λίγο πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι αρχηγοί κλήθηκαν να επιλέξουν τους υπαρχηγούς τους.

Ο Μιχάλης επέλεξε τον Νίκο για τη μπλε μπριγάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Πάνος επέλεξε τον Γιώργο ως υπαρχηγό της κόκκινης ομάδας.

Η πίεση έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν οι παίκτες έμαθαν ότι είχαν μόλις 20 λεπτά για να σχεδιάσουν τα πιάτα τους, να επιλέξουν τα υλικά, να οργανώσουν έξι πανομοιότυπα καλάθια και να στήσουν δύο διαφορετικούς πάγκους.

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