Δήμητρα Παπαδήμα: Τα τρυφερά και σπάνια «κλικ» με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου

Οι σπάνιες αναρτήσεις της ηθοποιού στο Instagram

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Παπαδήμα δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου στο Instagram, προκαλώντας θετικά σχόλια από τους followers της.
  • Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ και σπάνια αναρτά κοινές στιγμές στα social media.
  • Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου δήλωσε ότι είναι μαζί 32 χρόνια, αλλά δεν έχουν παντρευτεί, παρά τις προτάσεις γάμου.
  • Η κόρη τους, Θαλασσινή Μποσταντζόγλου, ακολουθεί καλλιτεχνική πορεία όπως οι γονείς της.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και παραμένει σταθερή.

Η Δήμητρα Παπαδήμα μοιράστηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, προκαλώντας άμεσα θετικά σχόλια από τους followers της. Το ζευγάρι, που κρατάει χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, εμφανίζεται σπάνια δημόσια και ακόμη πιο σπάνια αναρτά κοινές στιγμές στα social media.

Καρδούλες για τη Δήμητρα Παπαδήμα και τον Γιάννη Μποσταντζόγλου

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός, ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε ένα παγκάκι.  Οι ακολούθοι της ηθοποιού αντέδρασαν αμέσως με σχόλια αγάπης και θαυμασμού για το ζευγάρι. Η δημοσίευση θεωρήθηκε από πολλούς μία σπάνια δημόσια στιγμή από την κοινή τους ζωή. 

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Η δήλωση του Γιάννη Μποσταντζόγλου

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είχε περιγράψει τη σχέση τους και τη στάση τους απέναντι στον γάμο. Όπως είχε δηλώσει «Είμαστε μαζί 32 χρόνια, με κρίσεις, έχουμε μια κόρη και εγώ έχω και έναν γιο από τον πρώτο μου γάμο. Δεν παντρευτήκαμε ποτέ γιατί μου ζήτησε να την παντρευτώ αλλά δεν θέλω πια! Το δοκιμάσαμε, ναι, της ζητάω και εγώ κατά καιρούς, αλλά δεν θέλει. Της είχα κάνει πρόταση γάμου αλλά της παίρνει… 40 χρόνια η σκέψη! Περνάμε όμως μια χαρά έτσι».

Η δεύτερη ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδήμα με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου

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Η κοινή τους πορεία

Η Δήμητρα Παπαδήμα κα ο Γιάννης Μποσταντζόγλου γνωρίστηκαν κι έγιναν ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του '90. Η σχέση τους μετρά πλέον πάνω από τρεις δεκαετίες και παραμένει σταθερή, παρότι το ζευγάρι διατηρεί διακριτική παρουσία στα δημόσια πράγματα.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου κι η Δήμητρα Παπαδήμα με την κόρη τους Θαλασσινή

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου κι η Δήμητρα Παπαδήμα με την κόρη τους Θαλασσινή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Λίγα χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους απέκτησαν την κόρη τους, τη Θαλασσινή Μποσταντζόγλου. Εκείνη ακολούθησε και η ίδια καλλιτεχνική πορεία, συνεχίζοντας τα βήματα των γονιών της.

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