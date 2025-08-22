Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!

Δείτε το κορμί της χωρίς ρετούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 18:05 Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
22.08.25 , 17:42 Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!
22.08.25 , 17:23 Ιταλία: Σύζυγοι διακινούσαν τις φωτογραφίες των ανυποψίαστων γυναικών τους
22.08.25 , 17:14 Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του
22.08.25 , 16:58 Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
22.08.25 , 16:25 Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
22.08.25 , 15:10 Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του
22.08.25 , 15:05 Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
22.08.25 , 13:56 «Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
22.08.25 , 13:27 Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή
22.08.25 , 13:22 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 13:07 Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια» του Ομήρου
22.08.25 , 12:57 Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι
22.08.25 , 12:40 Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
22.08.25 , 12:14 Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του
Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
Teosty: Ποιος είναι ο 35χρονος food streamer από τη Θεσσαλονίκη
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Παπαδήμα απολαμβάνει ήρεμες και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές κοντά στη θάλασσα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν και δεν συνηθίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας σπάνιες φωτογραφίες της με μαγιό.

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Με την κόρη του Θαλασσινή σε εκδήλωση για τον Μποστ

Η ηθοποιός, στα 62 της, ποζάρει με μπικίνι στην παραλία και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της.

Χωρίς φίλτρα, ρετούς ή υπερβολές, δείχνει πως η φυσική ομορφιά και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία.

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είχε φύγει από το σπίτι»

Οι φωτογραφίες της απέσπασαν δεκάδες θετικά σχόλια από θαυμαστές και διαδικτυακούς της φίλους που την αποθέωσαν για τη σιλουέτα της αλλά και για τη γενναιότητα να δείχνει τον εαυτό της όπως πραγματικά είναι.

Η Δήμητρα Παπαδήμα αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να αισθάνεται μια γυναίκα καλά με το σώμα της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top