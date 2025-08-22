Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!

Η Δήμητρα Παπαδήμα απολαμβάνει ήρεμες και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές κοντά στη θάλασσα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν και δεν συνηθίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας σπάνιες φωτογραφίες της με μαγιό.

Η ηθοποιός, στα 62 της, ποζάρει με μπικίνι στην παραλία και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της.

Χωρίς φίλτρα, ρετούς ή υπερβολές, δείχνει πως η φυσική ομορφιά και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία.

Οι φωτογραφίες της απέσπασαν δεκάδες θετικά σχόλια από θαυμαστές και διαδικτυακούς της φίλους που την αποθέωσαν για τη σιλουέτα της αλλά και για τη γενναιότητα να δείχνει τον εαυτό της όπως πραγματικά είναι.

Η Δήμητρα Παπαδήμα αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να αισθάνεται μια γυναίκα καλά με το σώμα της.