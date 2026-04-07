MasterChef: «Ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός» - Όλοι εναντίον όλων!

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 46 του MasterChef 10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Ανυφαντάκης αποχώρησε από το MasterChef στην αρχή της Εβδομάδας Θρίλερ.
  • Οι top 16 διαγωνίζονται ατομικά για βαθμούς και παραμονή στον διαγωνισμό.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε την αλλαγή σε ατομικό διαγωνισμό χωρίς μπριγάδες.
  • Η Κωνσταντίνα δήλωσε ότι όλοι είναι εναντίον όλων και δεν υπάρχουν φιλίες.
  • Ο Γιώργος και ο Φίλιπ εξέφρασαν την πίεση και την ανάγκη να αγωνιστούν για την επιβίωσή τους.

Ο Γιάννης Ανυφαντάκης αποχώρησε στο ξεκίνημα της Εβδομάδας Θρίλερ. Απόψε, οι top 16 συνεχίζουν να παλεύουν για την παραμονή τους στο MasterChef. Στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, ώστε να αποφύγουν να βρεθούν στον πάτο της βαθμολογίας.

«Αποχαιρετάμε για λίγο τις μπριγάδες και ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός», σημειώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο sneak preview του Breakfast@Star, με τον Σωτήρη Κοντιζά να συμπληρώνει: «Θα έχετε να αντιμετωπίσετε αρκετές δοκιμασίες, κατά τις οποίες θα πρέπει να συγκεντρώσετε βαθμούς».

Στη συνέχεια, ακούμε την Κωνσταντίνα να λέει: «Όλοι εναντίον όλων. Εντάξει, δεν υπάρχουν ούτε μπριγάδες, ούτε φιλίες, ούτε τίποτα. Πρέπει να αγωνιστείς ξεκάθαρα για τη θέση σου στον διαγωνισμό».

Ο Γιώργος, που πήρε πολύ βαριά την κατάταξή του στον πίνακα, δήλωσε: «Δεν μπορείς να σώσεις κανέναν. Ούτε τη φίλη σου, ούτε τον φίλο σου, ούτε κανέναν».

MasterChef: «Ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός» - Όλοι εναντίον όλων!

«Πρέπει να σώσεις μόνο τον εαυτό σου. Δώσε μου χίλιους βαθμούς να ξεκουραστώ, γιατί είμαι σαράντα τριών χρονών και δεν αντέχω άλλο», σχολίασε ο Φίλιπ, ο οποίος συνηθίζει να αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη κατάσταση με χιούμορ.

Στο τέλος, ο Γιώργος τονίζει πως σκοπός του είναι να κερδίσει εκείνος το MasterChef 10 και όχι η μπλε μπριγάδα, την οποία εκπροσωπεί.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top