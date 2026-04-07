MasterChef: Ο Γιάννης δεν περίμενε να αποχωρήσει - Πού το «έχασε»

Με μια απρόσμενη αποχώρηση ξεκίνησε η Εβδομάδα Θρίλερ του MasterChef 10. Ο Γιάννης Ανυφαντάκης κρέμασε την ποδιά του, με τους συμπαίκτες του και, ειδικότερα, τον Τάσο να μην είναι προετοιμασμένοι για αυτή την εξέλιξη.

Η Εβδομάδα Θρίλερ επιφυλάσσει και δεύτερη αποχώρηση!

Μιλώντας στο Breakfast@Star, ο Γιάννης δεν έκρυψε ότι αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση των κριτών: «Δεν το περίμενα καθόλου, η αλήθεια είναι. Εγώ, μόλις άκουσα το θέμα της ημέρας, λέω “εντάξει, πάμε για μαγείρεμα”. Αλλά ήμουν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση για να το αντιμετωπίσω όλο αυτό», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αποχωρήσεις του δίνουν «έξτρα» κίνητρο να παλέψει για την παραμονή του στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνιζόμενος «το έχασε» και επηρεάστηκε από την κατάταξη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως την ώρα της μαγειρικής κατάφερε να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένος.

«Την ώρα που μαγείρευα δε σκεφτόμουν την κατάταξη. Την ώρα της μαγειρικής δε με επηρέασε. Δεν το σκεφτόμουν, αλλά μόλις το είδα, εντάξει, λέω, λογικό, γιατί είχα πάει σε ένα σερί από ήττες, οπότε το περίμενα και μου ήρθε λίγο περίεργο όταν είδα το όνομά μου κάτω, στην τελευταία στήλη», δήλωσε στην Ελένη Χατζίδου και στον Ετεοκλή Παύλου.

Για το δέσιμο που υπήρχε με τους παίκτες της μπριγάδας του, εξομολογήθηκε: «Η αλήθεια είναι ότι, σαν ομάδα, εμείς ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Είχαμε αναπτύξει μια πάρα πολύ αδελφική σχέση. Το δέσιμο ήταν πολύ μεγάλο, λόγω και του εγκλεισμού, αλλά και επειδή δεν είχαμε καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Αυτό έγινε πολύ δυνατό».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ο στόχος που είχε θέσει εξαρχής ήταν να φτάσει μέχρι τη «Μητέρα των Μαχών»: «Εμένα ο στόχος μου ήταν να φτάσω μέχρι τη “Μητέρα των Μαχών”, όπως με προόριζαν και τα παιδιά. Είχαμε υπολογίσει ότι μπορεί να είναι σε κανέναν μήνα αυτό, οπότε γι’ αυτόν τον λόγο το είχα πει», είπε.

Ο ίδιος θα περάσει ένα οικογενειακό Πάσχα στον τόπο καταγωγής του, την Κρήτη. «Θα πάμε στο χωριό, στο Αμπελάκι Ρεθύμνου. Αυτό που αγαπάω είναι οι παρέες που κάνουμε το Πάσχα, με τα παραδοσιακά φαγητά και τη μουσική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star