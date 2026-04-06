MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Τι τους είπαν οι κριτές;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 23:20 Oge: «Δεν είμαι εγώ ο παραγωγός. Είμαστε στο πλευρό της Klavdia»
06.04.26 , 23:15 Έγινε δότης μυελού των οστών και έσωσε την 11χρονη κόρη του!
06.04.26 , 23:01 Παπακώστα: «Ζητώ άρση της ασυλίας μου, δε θα συμμετάσχω στις εκλογές»
06.04.26 , 22:56 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία
06.04.26 , 22:55 MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
06.04.26 , 22:50 Πειραιάς: Έβλεπε Τους Διαρρήκτες Από Κάμερα Ασφαλείας & Κάλεσε Το 100
06.04.26 , 22:50 MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στη δοκιμασία αποχώρησης!
06.04.26 , 22:45 Ληστεία Στα ΕΛΤΑ Μαραθώνα - Αυτός Είναι Ο Δράστης
06.04.26 , 22:12 Ασυμβίβαστο: «Λειψό» από τη στιγμή που ο υπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος
06.04.26 , 22:09 Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος
06.04.26 , 22:03 Τραμπ: Μπορούμε να  εξουδετερώσουμε το Ιράν μέσα σε μια νύχτα
06.04.26 , 21:58 Άννα Βίσση: Ακόμα ένας συνεργάτης της αποχωρεί μετά από 10 χρόνια
06.04.26 , 21:54 Βίντεο Ντοκουμέντο: Η Στιγμή Που 14χρονος Ληστής Εισβάλει Σε Βενζινάδικο
06.04.26 , 21:45 MasterChef: Νιώθω πάρα πολύ αδικημένος. Δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση
06.04.26 , 21:38 Στενά του Ορμούζ: Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ - Επίκειται κόλαση επί γης
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
«Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Η νέα εβδομάδα στο MasterChef ξεκίνησε με ένταση, ανατροπές και έντονα συναισθήματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο στον διαγωνισμό. 

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του MasterChef

Στο σημερινό επεισόδιο, η μαγειρική μονομαχία ανάμεσα στον Γιώργο και τον Γιάννη βρέθηκε στο επίκεντρο, με τους δύο διαγωνιζόμενους να παρουσιάζουν πιάτα που, αν και κινούνταν σε γνώριμα μονοπάτια, έκρυβαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο εκτέλεσης και φιλοσοφίας.

Από την πρώτη στιγμή της δοκιμασίας, έγινε σαφές πως η σύγκριση δεν θα ήταν εύκολη. 

Ο Γιάννης επέλεξε μια πιο ασφαλή προσέγγιση, παρουσιάζοντας ένα πιάτο ολοκληρωμένο, με καθαρές γεύσεις και χωρίς υπερβολές. Η προσπάθειά του χαρακτηρίστηκε «νόστιμη» και «απλή», ωστόσο –όπως τόνισαν οι κριτές– σε αυτό το επίπεδο του διαγωνισμού, οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επέλεξε να ρισκάρει, επιστρέφοντας σε μια ιδέα που στο παρελθόν δεν είχε αποσπάσει θετικά σχόλια. Η επιλογή αυτή σχολιάστηκε έντονα από τους κριτές, οι οποίοι έκαναν λόγο για «μαγειρικό εγωισμό», αλλά και για μια εμμονή που τον χαρακτηρίζει ως παίκτη: την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να εξελίξει μια αποτυχημένη ιδέα και να την μετατρέψει σε επιτυχημένο πιάτο.

Το ρίσκο, ωστόσο, αυτή τη φορά απέδωσε. Το πιάτο του Γιώργου κρίθηκε σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια, με τους κριτές να στέκονται ιδιαίτερα στην ισορροπία και την ένταση των γεύσεων. Ο χαρακτηρισμός «γεμάτο umami» ήταν αυτός που ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του, αποδεικνύοντας πως η επιμονή του είχε τελικά αποτέλεσμα.

Το Umami είναι η «5η γεύση» (μετά το γλυκό, αλμυρό, ξινό, πικρό), που στα ιαπωνικά σημαίνει «υπέροχη/νόστιμη γεύση». Όταν ένα φαγητό είναι «γεμάτο Umami», σημαίνει ότι έχει έντονη, βαθιά, κρεατένια ή αλμυρή γεύση που διαρκεί, προκαλεί σάλιο και προσφέρει αίσθημα πληρότητας, συχνά λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε γλουταμινικό οξύ.

Η απόφαση δεν άργησε να έρθει: ο Γιώργος ήταν εκείνος που κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στον διαγωνισμό, ανεβαίνοντας ασφαλής στον εξώστη. 

Ο ίδιος, εμφανώς ικανοποιημένος, δήλωσε πως η μεγαλύτερη του χαρά δεν ήταν η σωτηρία, αλλά η επιβεβαίωση της ιδέας του. «Χάρηκα πιο πολύ για το πιάτο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η δημιουργική του ταυτότητα βασίζεται στο ρίσκο και την επιμονή.

Αντίθετα, το κλίμα στην αντίπαλη πλευρά ήταν βαρύ. Η αποχώρηση του Γιάννη συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και αιχμηρές δηλώσεις, με παίκτες να αφήνουν υπονοούμενα για «ψεύτικες» συμπεριφορές και έλλειψη αυθεντικότητας μέσα στον διαγωνισμό. 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη απαιτητική εβδομάδα για τους διαγωνιζόμενους. 

Έτσι, η «εβδομάδα Thriller» φέρνει τα πάνω-κάτω, καθώς κανείς δεν θεωρείται ασφαλής. 

Ο Γιάννης αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Ο Γιώργος είπε ότι θα συνεχίσει να ρισκάρει και δεν θα αλλάξει για κανέναν

Το πιάτο του Γιώργου που κέρδισε!
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top