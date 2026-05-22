ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»

ΜΜΕ ΗΠΑ: Το Ιράν ξαναχτίζει τον στρατό του με ταχύτητα - εξπρές

22.05.26 , 21:35 Τουρκία: Η Λήμνος στο στόχαστρο της άσκησης Efes
22.05.26 , 21:10 ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»
22.05.26 , 21:09 Global Sumud Flotilla: Έλληνες ακτιβιστές της αποστολής μιλούν στο Star
22.05.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Το πρόβλημα του εφηβικού αυτο-τραυματισμού
22.05.26 , 20:46 Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τηλεοπτική «Πακίτα Γκαλιέγο»
22.05.26 , 20:22 Κρήτη: Συγκλονίζει μιλώντας στο Star ο πατέρας του 33χρονου γιατρού
22.05.26 , 19:56 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο γιος μου ήθελε να δούμε το Final Four»
22.05.26 , 19:53 Ερυθρόλευκο ποτάμι παρέσυρε τη Φενέρ - Στον Τελικό ο Θρύλος
22.05.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στο σπίτι» έκρυβε παγίδα
22.05.26 , 19:19 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
22.05.26 , 19:10 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
22.05.26 , 19:06 Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία
Το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν και τα αγκάθια (βίντεο Star)

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλωματικές διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ιράν σε κρίσιμο σημείο, με προσχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει 4 άξονες: κατάπαυση πυρός, ελεύθερη ναυσιπλοΐα, άρση κυρώσεων, και διαπραγματεύσεις.
  • Βασικά «αγκάθια» οι όροι για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τα τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ακόμα.
  • Το Ιράν ανασυγκροτεί ταχύτατα τον στρατό του και επανεκκινεί την παραγωγή drones, εκμεταλλευόμενο την εκεχειρία.
  • Οι ΗΠΑ χάνουν στρατιωτική ισχύ και drones, στηρίζοντας την αεράμυνα του Ισραήλ.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή. Παρά την ύπαρξη ενός προσχεδίου συμφωνίας, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι «λευκός καπνός» δεν έχει βγει ακόμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει απαράβατους όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τη ναυσιπλοΐα, την ώρα όμως που κορυφαία αμερικανικά δίκτυα αποκαλύπτουν ανησυχητικά στοιχεία για τις στρατιωτικές αντοχές των ΗΠΑ και τη ραγδαία ανασυγκρότηση του Ιράν. 


Τραμπ στο Ιράν: «Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;»

Το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το προσχέδιο συμφωνίας που αποκαλύπτει το Αλ Αραμπίγια περιλαμβάνει 4 κρίσιμους άξονες:

•    άμεση κατάπαυση πυρός
•    ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ
•    άρση κυρώσεων
•    διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά θέματα μέσα σε 7 ημέρες

Βασικά «αγκάθια»

•    το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
•    τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ

Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει: «Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία» 

ΜΜΕ ΗΠΑ: Το Ιράν ξαναχτίζει τον στρατό του με ταχύτητα - εξπρές

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν καταναλώσει σημαντικό μέρος της αντιπυραυλικής τους ισχύος και να έχουν χάσει drones, καθώς στήριξαν την αεράμυνα του Ισραήλ. 

Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα φιλικά μας πλοία

Μια  ανησυχητική αποκάλυψη φέρνουν στο φως τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν εξοπλίζεται ξανά με ρυθμούς εξπρές. 

Όπως ανέφερε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η Δέσποινα Μανδελενάκη, CNN, Washington Post και Bloomberg μεταδίδουν κακά μαντάτα για το αμερικανικό στρατόπεδο. Η Τεχεράνη χτίζει ξανά τη στρατιωτική της μηχανή με ταχύτητα που τρομάζει τη Δύση. 

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει την παραγωγή φονικών drones.Το Ιράν παράγει ήδη drones μέσα στην εκεχειρία, την ώρα που η αμερικανική αεράμυνα έχει κυριολεκτικά αδειάσει. Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα των μυστικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων. Πάρα πολύ γρήγορα ξαναχτίζουν το πρόγραμμα των drones τους. 

Το Ιράν επανεξοπλίζεται ταχύτατα

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον πληρώνει βαρύ τίμημα. Οι ΗΠΑ εξαντλούν την αντιπυραυλική τους ισχύ και χάνουν drones για χάρη της άμυνας του Ισραήλ. Η Τεχεράνη εκμεταλλεύεται πλήρως την εκεχειρία, παίρνει πολεμική ανάσα και ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή.

