Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της μαγειρικής μονομαχίας του διάσημοι Τοίχου του MasterChef 2026, οι δύο μπριγάδες επιστράτευσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το ιδανικό κλείσιμο του μενού: το γλυκό.

Οι «Κόκκινοι» εμφανίστηκαν πρώτοι μπροστά στους κριτές, με τον Γιώργο και τον Πάνο να έχουν τη βασική ιδέα και τους ίδιους μαζί με τον Φίλιπ να την εκτελούν. Η αποκάλυψη των πιάτων έφερε χαμόγελα, καθώς η εμφάνιση και η ομοιότητα ήταν σχεδόν τέλειες, με έναν από τους σεφ να σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «είναι 10 στα 10, είναι όλο ίδιο». Ο Γιώργος εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από το πιάτο τους, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια κρέμα εμπνευσμένη από τη συνταγή της κρεμ μπρουλέ, ψημένη σε μπεν μαρί και infused με χαμομήλι, η οποία συνοδευόταν από κράμπλ αμυγδάλου, παγωτό χαμομήλι και ράσμπερις με δυόσμο.

Μάλιστα, ο Γιώργος αποκάλυψε πως αυτό το γλυκό ήταν ένας «άσος από το μανίκι του» που το φτιάχνει και στο σπίτι του, με τον Πάνο αρχικά να διστάζει να το χρησιμοποιήσουν τόσο νωρίς στον διαγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Φίλιπ κράτησε μια πιο επιφυλακτική στάση, απαντώντας με ένα «I think so. Definitely» όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να κάνει ένα ακόμα καλύτερο γλυκό, αν και παραδέχτηκε ότι ο ίδιος θα επέλεγε έναν πιο safe δρόμο.

Όταν όμως οι κριτές έμειναν μόνοι τους για τη δοκιμή, η πραγματικότητα αποδείχτηκε διαφορετική. Η πρώτη παρατήρηση ήταν άμεση: «Δεν είναι μπρουλέ, έχουμε μια κρέμα butterscotch». Παρά το γεγονός ότι το γλυκό χαρακτηρίστηκε πετυχημένο και γευστικότατο, οι κριτές συμφώνησαν ότι ήταν πολύ πληθωρικό στη γεύση κι ότι «δεν μπορείς να το τελειώσεις όλο». Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν η διαχείριση του βασικού υλικού. Το χαμομήλι, που έπρεπε να είναι ο πρωταγωνιστής, χανόταν μέσα στην έντονη κρέμα butterscotch και εντοπιζόταν μόνο στο παγωτό. Επιπλέον, το αντίγραφο είχε τεχνικές αστοχίες στο ψήσιμο, με αποτέλεσμα οι κριτές να υπογραμμίσουν ότι, παρά την καλή εμφάνιση, «στην εκτέλεση και στην ομοιότητα γευστικά και τεχνικά έχουμε τεράστια απόκλιση». Έτσι, ο περιβόητος άσος του Γιώργου υποβαθμίστηκε με χιούμορ από τους κριτές, οι οποίοι σχολίασαν: «Βαλές, όχι άσος, βαλές».

Στη συνέχεια, σειρά είχε η μπλε μπριγάδα, με τον Νίκο να έχει την αρχική ιδέα και τον Μιχάλη να αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την εκτέλεση της συνταγής, λειτουργώντας σαν ένα πραγματικό «μαγειρικό GPS». Το δικό τους γλυκό ήταν μια πανακότα αρωματισμένη με χαμομήλι και λευκή σοκολάτα, συνοδευόμενη από παγωτό χαμομήλι, κράμπλ και φρούτα του δάσους. Στην αποκάλυψη, τα δύο πιάτα έδειχναν πολύ κοντά οπτικά, παρά κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όπως η αντίστροφη τοποθέτηση των φύλλων δυόσμου.

Στη δική τους κριτική, οι σεφ έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ισορροπία των γεύσεων. Το γλυκό ήταν απλό, νόστιμο και, πάνω από όλα, απόλυτα εντός θέματος, αφού «αν δεν μας το λέγανε και δοκιμάζαμε, θα λέγαμε έχει χαμομήλι». Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την τεχνική εκτέλεση της πανακότας, καθώς το αντίγραφο αποδείχτηκε καλύτερο από το πρωτότυπο του Νίκου, το οποίο είχε σφίξει υπερβολικά λόγω παραπάνω ζελατίνης

Η καθαρή ανάδειξη του χαμομηλιού ως πρωταγωνιστή έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των «Μπλε». Με τη νίκη τους στο γλυκό, οι Μπλε κατάφεραν να μειώσουν τη συνολική διαφορά σε 3-2.

«Τι να πω, δεν είμαι καλά. Ξέρω που θα με μαλώσουν πολύ οι σπίτι. Δύσκολη μέρα για μένα, πάρα πολύ δύσκολη», δήλωσε απογοητευμένος στο cue του ο Ανδρέας.

Οι κριτές, αποχαιρετώντας τους παίκτες για το βράδυ, έδωσαν τις τελευταίες τους συμβουλές, θυμίζοντάς τους ότι η πέμπτη μέρα ολοκληρώθηκε, αλλά απομένουν άλλες τρεις, με την τελευταία να κρίνει τρεις ολόκληρους πόντους. «Δεν έχει κριθεί τίποτα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, τα πάντα είναι ρευστά», τόνισαν, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τη συνέχεια.

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