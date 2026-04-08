Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;

«Ευλογία να το μεταφέρουμε στη χώρα μας», λέει ο υφυπουργός Εξωτερικών

08.04.26 , 15:47 Άνοιξε η Βασιλίσσης Όλγας για πεζούς και δημόσιες συγκοινωνίες
08.04.26 , 15:07 Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Λακωνίας
08.04.26 , 15:02 Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
08.04.26 , 14:54 Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
08.04.26 , 14:53 Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
08.04.26 , 14:48 Ο David Byrne υπόσχεται μια ονειρική καλοκαιρινή βραδιά στην Αθήνα
08.04.26 , 14:16 MasterChef: Γλυκό vs αλμυρό πιάτο και στο βάθος η ασυλία
08.04.26 , 14:14 Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
08.04.26 , 13:57 Μανωλάκου: «Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση με φόβο, αλλά είχα και ένα παιδί»
08.04.26 , 13:49 Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;
08.04.26 , 13:41 ΔΥΠΑ: Νέο επίδομα από 400 ως 1.118 ευρώ το μήνα - Ποιους αφορά
08.04.26 , 13:12 Άση Μπήλιου: Εκμεταλλευτείτε την πολύ ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Δία!
08.04.26 , 13:11 Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της
08.04.26 , 13:08 Πάσχα και νηστεία: Η φυτική διατροφή που συνιστούν οι ειδικοί υγείας
08.04.26 , 13:04 Τέξας: Διανομέας ομολόγησε ότι απήγαγε και στραγγάλισε την 7χρονη Athena
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Χειρότερα και από την περίοδο του κορωνοϊού αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και της Αναστάσεως. 

Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο

Τελετή Αγίου Φωτός Ιεροσόλυμα 4

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» οι ακολουθίες στους Αγίους Τόπους, θα γίνουν με περιορισμένο αριθμό ιερέων και καθόλου πιστούς, καθώς η σκιά του πολέμου πέφτει βαριά και στην τελετή του Αγίου Φωτός.

Ιερουσαλήμ: Απαγόρευσαν στον Λατίνο Πατριάρχη να μπει στον Πανάγιο Τάφο

Όπως είπε στην εκπομπή ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ησύχιος, υπάρχει ένα πρόγραμμα ασφαλείας που θα εφαρμόσει η αστυνομία. 

«Οι κυριότερες ακολουθίες στο Ναό της Αναστάσεως είναι για δεκαπέντε άτομα κληρικούς. Κόσμος, λαός απ' έξω δεν υπάρχει. Ούτε από την κοινότητα, ούτε από τους Χριστιανούς. Βεβαίως, ούτε προσκυνητές έχουμε, ούτε τουρίστες. Το Μέγα Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός θα γίνει πάλι με δεκαπέντε άτομα. Τα άτομα που θα έρθουν από την Ελλάδα δε θα μπουν στον Ναό της Αναστάσεως», είπε. 

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας

Μιλώντας στην εκπομπή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, τόνισε ότι έχει οργανωθεί αποστολή που θα πάει στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως. 

Η αποστολή θα είναι πολύ περιορισμένη και θα αποτελείται από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου και τον ίδιο.

«Εμείς σκοπό έχουμε να πάμε, να ακολουθήσουμε την τελετή και να πάρουμε από τα χέρια του Πατριάρχη το Άγιο Φως που ανάβει το Άγιο Πνεύμα στον Πανάγιο Τάφο. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος για εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους. Το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και πρέπει με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη τιμή να το μεταφέρουμε στην Αθήνα. Είναι μεγάλη ευλογία να το φέρουμε στην Αθήνα και μέσω των Αθηνών να μεταφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν προγραμματιστεί περίπου δεκαεννέα πτήσεις που θα γίνουν μόλις φτάσουμε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί θα μεταφερθεί με δεκαεννιά πτήσεις των Ελληνικών Αερογραμμών σε ολόκληρη την Ελλάδα», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση που έχει συνεχείς ανατροπές,  αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλο το καθήκον που για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, η οποία γίνεται για πρώτη φορά υπό συνθήκες πολέμου. 

«Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, ενδεχομένως και επικίνδυνες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού νομίζω θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

