Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;

Χειρότερα και από την περίοδο του κορωνοϊού αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και της Αναστάσεως.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» οι ακολουθίες στους Αγίους Τόπους, θα γίνουν με περιορισμένο αριθμό ιερέων και καθόλου πιστούς, καθώς η σκιά του πολέμου πέφτει βαριά και στην τελετή του Αγίου Φωτός.

Όπως είπε στην εκπομπή ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ησύχιος, υπάρχει ένα πρόγραμμα ασφαλείας που θα εφαρμόσει η αστυνομία.

«Οι κυριότερες ακολουθίες στο Ναό της Αναστάσεως είναι για δεκαπέντε άτομα κληρικούς. Κόσμος, λαός απ' έξω δεν υπάρχει. Ούτε από την κοινότητα, ούτε από τους Χριστιανούς. Βεβαίως, ούτε προσκυνητές έχουμε, ούτε τουρίστες. Το Μέγα Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός θα γίνει πάλι με δεκαπέντε άτομα. Τα άτομα που θα έρθουν από την Ελλάδα δε θα μπουν στον Ναό της Αναστάσεως», είπε.

Μιλώντας στην εκπομπή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, τόνισε ότι έχει οργανωθεί αποστολή που θα πάει στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως.

Η αποστολή θα είναι πολύ περιορισμένη και θα αποτελείται από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου και τον ίδιο.

«Εμείς σκοπό έχουμε να πάμε, να ακολουθήσουμε την τελετή και να πάρουμε από τα χέρια του Πατριάρχη το Άγιο Φως που ανάβει το Άγιο Πνεύμα στον Πανάγιο Τάφο. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος για εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους. Το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και πρέπει με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη τιμή να το μεταφέρουμε στην Αθήνα. Είναι μεγάλη ευλογία να το φέρουμε στην Αθήνα και μέσω των Αθηνών να μεταφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν προγραμματιστεί περίπου δεκαεννέα πτήσεις που θα γίνουν μόλις φτάσουμε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί θα μεταφερθεί με δεκαεννιά πτήσεις των Ελληνικών Αερογραμμών σε ολόκληρη την Ελλάδα», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση που έχει συνεχείς ανατροπές, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλο το καθήκον που για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, η οποία γίνεται για πρώτη φορά υπό συνθήκες πολέμου.

«Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, ενδεχομένως και επικίνδυνες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού νομίζω θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.