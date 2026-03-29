Εμπόδισαν τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος (ή Τείχος των Δακρύων) και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

Μελόνι: «Προσβολή για τους πιστούς και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:

«Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε:

«Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς τη στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιον τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης».

Αντίδραση από Μακρόν

Την έντονη αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε η απόφαση της Ισραηλινής αστυνομίας να μην επιτρέψει στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο.

«Καταδικάζω την απόφαση της αστυνομίας του Ισραήλ που θέτει σε αμφιβολία τα συμφωνημένα για την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, η ελεύθερη άσκηση των οποίων θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη στην Ιερουσαλήμ», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

Δεν υπήρχε «κακόβουλη πρόθεση», δηλώνει ο Νετανιάχου

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους «ασφαλείας» και δεν προήλθε από καμιά «κακόβουλη πρόθεση», σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

