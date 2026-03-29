Το Ιράν απειλεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star (29/3/2026)

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια βολής, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena, στις 4 Μαρτίου.

Tο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln / AP

«Μόλις η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ μιλούν για διαπραγματεύσεις, αλλά προετοιμάζουν χερσαία επίθεση»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν χερσαία επίθεση ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Washington Post: Tο Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν «αρκετές εβδομάδες»

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

Τέτοιες επιχειρήσεις δε θα ισοδυναμούν με πλήρη εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, αλλά θα περιλαμβάνουν επιδρομές σε ιρανικό έδαφος από ειδικές δυνάμεις και άλλα στρατεύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες την άφιξη στη Μέση Ανατολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli, που θα ηγηθεί μιας ναυτικής δύναμης αποτελούμενης από «περίπου 3.500» ναύτες και πεζοναύτες.

Ισραήλ: Επίθεση σε βιομηχανική ζώνη στη Μπερ Σεβά

Στο Ισραήλ, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη στη Μπερ Σεβά, μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες.

BREAKING: Fire and smoke rising at an industrial zone in Beer Sheva, southern Israel following an Iranian missile attack