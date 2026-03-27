Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών απόψε, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ρωσίας, για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, δήλωσε εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία ζήτησε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση μετά το αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ανέφερε ο Γεβγκένι Ουσπέσνσκι, εκπρόσωπος της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ζήτησε να διεξαχθούν διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων εναντίον πολιτικών υποδομών στο Ιράν, ιδίως εκπαιδευτικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων», είπε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η νέα παράταση Τραμπ για το τελεσίγραφο στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για άλλες έξι ημέρες τη διάρκεια του τελεσιγράφου του στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το στενό του Ορμούζ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διατάξει να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές του, διαβεβαιώνοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη –που υπέστη νωρίς το πρωί νέους βομβαρδισμούς από την αεροπορία του Ισραήλ– «πάνε πολύ καλά».

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της κυβέρνησής του, Μάρκο Ρούμπιο έφθασε σήμερα στη Γαλλία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP, για τη δεύτερη ημέρα της G7, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να ασκήσει πίεση στους ομολόγους του να βοηθήσουν να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, εν μέσω του πολέμου.

Για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση από αυτή τη νευραλγική θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απείλησε να καταστρέψει ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια στο Ιράν «ξεκινώντας από το μεγαλύτερο».

Αλλά «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», κατ’ αυτόν, παρέτεινε τη διάρκειά του τελεσιγράφου του «ως τη Δευτέρα 6η Απριλίου ως τις 20:00» (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 της Τρίτης 7ης Απριλίου ώρα Ελλάδας) προτού διατάξει την καταστροφή ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε χθες.

Η νέα αναβολή σταθεροποίησε κάπως τις τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν ελαφρά σήμερα. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, υποχώρησε περί τα 107 δολάρια — παραμένοντας πάντως πάνω από 40% ακριβότερη από ό,τι την παραμονή του πολέμου.

Προς μεγάλη ικανοποίηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, το Ιράν αφήνει, κατ’ αυτόν να περνούν «δέκα πλοία» την ημέρα από το στενό του Χορμούζ.

Εδώ και μέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μοιάζει να κινείται σε εκκρεμές, από τη μια απειλώντας να πλήξει πιο σκληρά «παρά ποτέ» την Ισλαμική Δημοκρατία, από την άλλη διαβεβαιώνοντας πως η ένοπλη σύρραξη θα τερματιστεί πολύ σύντομα.

«Οι συνομιλίες (με το Ιράν) συνεχίζονται και, παρ’ όλα όσα λένε τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων (...) πάνε πολύ καλά», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, επιμένοντας να λέει πως η Τεχεράνη θέλει περισσότερο από τον ίδιο να γίνει διαπραγμάτευση για να τελειώσει ο πόλεμος.

Η Τεχεράνη από την άλλη συνεχίζει να αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «συνομιλίες». Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim που δεν κατονομάστηκε, το Ιράν διαβίβασε «επίσημα» και «μέσω ενδιάμεσων» απάντηση στο σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Έθεσε τους δικούς της όρους για να σιγήσουν τα όπλα και περιμένει πλέον «ανταπάντηση από την άλλη πλευρά».

Εν αναμονή, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αύριο Σάββατο, ο πόλεμος συμπληρώνει τον πρώτο του μήνα· ξέσπασε με την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, προτού εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, επιτείνοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και αέριο.

Ενώ η Ουάσιγκτον μοιάζει να ψάχνει διπλωματική πόρτα εξόδου από τον πόλεμο, το Ισραήλ δεν σταματά να διατρανώνει την αποφασιστικότητά του να εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις του - σήμερα βομβάρδισε ξανά, σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωτεύουσες του Ιράν και του Λιβάνου.

Ισραήλ: Πλήγματα στην «καρδιά της Τεχεράνης» και στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε «κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», ενώ λίγο νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, περιοχή που το Ισραήλ θεωρεί προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Ο Λίβανος πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα, με πάνω από 1.100 νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο ξεριζωμένους, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Το Ισραήλ μέχρι σήμερα σιωπά για τις συνομιλίες που φέρονται να διεξάγονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μέσω Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απόφαση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του να διεξάγει ταυτόχρονους πολέμους στο Ιράν και στον Λίβανο δεν έχει πλέον εξασφαλισμένη τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ να επικρίνει επιχειρήσεις «χωρίς στρατηγική, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και με πολύ λίγους στρατιώτες».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν αναγνώρισε χθες βράδυ πως οι μονάδες χρειάζονται «επιπρόσθετες δυνάμεις».








