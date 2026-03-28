Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες

Στη Μέση Ανατολή έφτασαν περίπου 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Οι πεζοναύτες μεταφέρθηκαν με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο είναι αμφίβιο πλοίο εφόδου - δηλαδή μπορεί να υποστηρίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο από τη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Το πλοίο έχει βάση στην Ιαπωνία.

Πριν λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, το USS Tripoli συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Η μετακίνησή του προς τη Μέση Ανατολή αποφασίστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το πλοίο δεν μεταφέρει μόνο πεζοναύτες, αλλά και σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, διαθέτει μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και αμφίβια μέσα εφόδου.

Παράλληλα, και άλλες αμερικανικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή. Το USS Boxer, μαζί με δύο ακόμη πλοία και μια επιπλέον μονάδα πεζοναυτών, έχει επίσης λάβει εντολή να μεταβεί στη Μέση Ανατολή από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Λίβανος: 51 διασώστες και ιατρικό προσωπικό σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου

Το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται αχτίδα φωτός. Πέντε μέλη ιατρικού προσωπικού και 46 διασώστες έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

«Ο αριθμός των μαρτύρων στον τομέα της υγείας έχει αυξηθεί σε 51, συμπεριλαμβανομένων 46 διασωστών και πέντε μελών ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ρακάν Νασερεντίν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι εννέα διασώστες σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες στοχοθέτησαν επίσης εννέα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τέσσερις από τους διασώστες που σκοτώθηκαν σήμερα ανήκαν στην Ισλαμική Αρχή Υγείας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ενώ οι άλλοι πέντε ήταν μέλη των Προσκόπων Αλ Ρισάλα, μια λιβανέζικη οργάνωση προσκόπων, η οποία συνδέεται στενά με το σιιτικό κόμμα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Όλοι εκτελούσαν αποστολές διάσωσης όταν έγιναν στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό.

Συνολικά, το υπουργείο έχει καταγράψει 75 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγείας από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε ο Νασερεντίν.

Λίβανος: Νεκροί τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους - Για «κατάφωρο έγκλημα» κάνει λόγο ο πρόεδρος της χώρας

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και τα μέσα ενημέρωσης για τα οποία εργάζονταν. Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι στοχοθέτησε ένα μέλος μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen Φατιμά Φτούνι και ο ανταποκριτής του Al-Manar Αλί Σουίμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», δήλωσε η στρατιωτική πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της δημοσιογράφου στο κανάλι Telegram και το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Αλί Σουίμπ, τον οποίο περιέγραψε ως μέλος της δύναμης al-Radwan, μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, που δρούσε «υπό την κάλυψη ενός δημοσιογράφου» και τον οποίο κατηγόρησε ότι «εξέθεσε συστηματικά τις θέσεις των Ισραηλινών στρατιωτών που δρούσαν στο νότιο Λίβανο».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρο έγκλημα» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από το Ισραήλ υπενθυμίζοντας ότι «οι δημοσιογράφοι δικαιούνται διεθνή προστασία σε καιρό πολέμου».

«Πρόκειται για ένα κατάφωρο έγκλημα που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι απολαμβάνουν διεθνή προστασία σε περιόδους πολέμου», έγραψε ο Αούν στο X.

«Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή επιθετικότητα παραβιάζει τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου του πολέμου, στοχοθετώντας δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι πρώτα και κύρια πολίτες που εκτελούν το έργο τους», συνέχισε.



