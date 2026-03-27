Ιράν: Aπειλεί ξενοδοχεία που μένουν Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

«Όταν μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο τότε αυτό γίνεται αμερικανικό»

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Μέση Ανατολή: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν κάλεσαν σήμερα τους πολίτες να μείνουν μακριά από μέρη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σχεδόν έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Οι «δειλές» αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις «προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις αμάχων και αθώων ως ανθρώπινες ασπίδες», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, στον ιστότοπό τους Sepah News, αφού το Ιράν απείλησε να στοχοθετήσει τα ξενοδοχεία στον Κόλπο που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιωτικούς.

«Σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε επειγόντως τα μέρη όπου σταθμεύουν οι αμερικανικές δυνάμεις προκειμένου να μην πάθετε κανένα κακό», προσθέτουν. 

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο ιρανικός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι τα ξενοδοχεία της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιωτικούς θα αποτελούν εφεξής στόχους στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες

«Όταν Αμερικανοί στρατιώτες μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε, από δικής μας άποψης, το ξενοδοχείο αυτό γίνεται αμερικανικό», δήλωσε χθες το βράδυ στην κρατική ιρανική τηλεόραση ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Αμπολφάζλ Σεκαρσί.

«Εμείς θα πρέπει να μείνουμε άπραγοι και να αφήνουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπάνε; Όταν απαντάμε, οφείλουμε φυσικά να χτυπάμε εκεί όπου βρίσκονται αυτοί», πρόσθεσε.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε πόλεμο που ξεκίνησε με κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Χθες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς ότι χρησιμοποιούν τους πληθυσμούς χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Ήδη από την αρχή αυτού του πολέμου, οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από τις στρατιωτικές βάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», σημείωσε σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, καλώντας τα ξενοδοχεία της περιοχής να αρνηθούν τις κρατήσεις τους.

Iράν: Αυτός είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανακοίνωσε ότι το Ιράν απηύθυνε «αυστηρές προειδοποιήσεις» στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μπαχρέιν.

Ο ιρανικός στρατός εντόπισε επίσης αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις τέτοιου είδους στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί, σύμφωνα με το Fars.

Το Ιράν κατηγορεί τις γειτονικές χώρες του Κόλπου ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το έδαφός τους.

Οι μοναρχίες της περιοχής διαψεύδουν συνεχώς τις κατηγορίες αυτές, βεβαιώνοντας ότι - ακόμη και πριν από τον πόλεμο που μαίνεται - αρνούνταν να χρησιμοποιηθεί το έδαφος ή ο εναέριος χώρος τους για τον σκοπό αυτό.

Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από ιρανικό πλήγμα

Φρουροί της Επανάστασης: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για όλους τους συμμάχους του εχθρού

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν εξάλλου, σήμερα ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα είναι εφεξής κλειστή στα πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς λιμάνια που συνδέονται με «τον εχθρό».

«Το πέρασμα οποιουδήποτε πλοίου προέρχεται ή κατευθύνεται προς λιμάνια που ανήκουν στους συμμάχους και στους υποστηρικτές των αμερικανοσιωνιστών απαγορεύεται», αναφέρουν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί της Επανάστασης.
 

 

