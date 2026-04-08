Μανωλάκου: «Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση με φόβο, αλλά είχα και ένα παιδί»

«Έπρεπε να μπορώ να τρέχω για να κυνηγάω τον γιο μου» τόνισε

08.04.26 , 13:57
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μίλησε η Αμάντα Μανωλάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της. 

Αμάντα Μανωλάκου για την ασθένειά της: «Ρωτούσα τη μητέρα μου αν θα πεθάνω»

Το μοντέλο που όλοι γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την χρόνια αυτοάνοση νευρολογική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος ήταν ήδη μητέρα ενός παιδιού γι’ αυτό και παρόλο που “έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της” κατάφερε να σταθεί όρθια.

Αμάντα Μανωλάκου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Ζότος 

Αμάντα Μανωλάκου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Ζότος 

«Τη σκλήρυνση κατά πλάκας την απέκτησα μετά τον Σέργιο. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο, πρέπει να είσαι καλά. Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση με φόβο για μένα, αλλά είπα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω, να κάνω αυτά που μου λένε οι γιατροί, δεν μπορούσα να πέσω, και επίσης να μπορώ να τρέχω και να κυνηγάω τον γιο μου» ανέφερε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Kατερίνα ενώ δήλωσε πως έχει αδυναμία στον γιο της Στέργιο που σήμερα είναι 9 ετών και είναι full time μαμά.

«Είμαι full time μαμά! Το να είσαι μαμά είναι δύσκολο, αλλά παράλληλα υπέροχο. Στο τέλος της ημέρας, ξαπλώνεις να κοιμηθείς και σκέφτεσαι το υπέροχο πλάσμα που κοιμάται στο κρεβάτι του ή δίπλα σου, και νιώθεις πλήρης. Εγώ προσωπικά, νιώθω 100% πλήρης».

Αμαντα Μανωλάκου/ φωτογραφία από Ndpphoto.gr

Αμαντα Μανωλάκου/ φωτογραφία από Ndpphoto.gr

Η ίδια δεν πέρασε δύσκολα μόνο όσον αφορά τα δικά της προβλήματα υγείας αλλά και όταν πριν λίγα χρόνια όταν βρισκόταν στα γυρίσματα του My style Rocks την πήραν τηλέφωνο και της είπαν πως ο σύζυγός της υπέστη έμφραγμα.

«Ο σύζυγός μου είχε πάθει έμφραγμα. Μια παθαίνω κάτι εγώ, μια εκείνος, μετά και οι δυο μαζί. Πρόσφατα έκανε ένα χειρουργείο στο πόδι του, προγραμματισμένο, και μετά από πέντε μέρες έσπασα εγώ το χέρι μου. Αν το καλοσκεφτείς, είναι λίγο τραγελαφικό» τόνισε το μοντέλο. 


 

