Ψηφιακή παραοικονομία 80 δισ. ευρώ: Η νέα απειλή του παράνομου τζόγου

Η πρόσφατη απόφαση του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυξημένη φορολόγηση των κερδών στα κέρδη των online τυχερών παιχνιδιών ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα: ο κλάδος του iGaming αποτελεί πλέον μια σταθερή και μόνιμη πηγή δημοσίων εσόδων. Με στόχο την άντληση επιπλέον 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων, το κράτος αντιμετωπίζει τη ρυθμισμένη αγορά ως έναν υγιή αιμοδότη των ταμείων του. Ωστόσο, η στενή εστίαση στη νόμιμη αγορά κρύβει έναν τεράστιο μακροοικονομικό κίνδυνο, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να αποσταθεροποιεί ολόκληρη την Ευρώπη.

Όταν οι κυβερνήσεις υπερφορολογούν ή επιβάλλουν ασφυκτικούς περιορισμούς στο αδειοδοτημένο περιβάλλον, δε μειώνουν τη ζήτηση· απλώς την ωθούν βίαια προς τον ψηφιακό υπόκοσμο. Και τα νούμερα πλέον προκαλούν ίλιγγο.

Το Ευρωπαϊκό Ντόμινο: Ο «Ελέφαντας» των 80,6 Δισ. Ευρώ

Η Ευρώπη βιώνει αυτή τη στιγμή μια πρωτοφανή άνθηση της ψηφιακής παραοικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα της Yield Sec που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Bloomberg, ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος έχει κυριολεκτικά σαρώσει την ήπειρο. Το 2024, τα μη ρυθμισμένα δίκτυα κατέλαβαν το 71% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, καταγράφοντας τζίρο που εκτινάχθηκε στα 80,65 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η άνοδος της τάξης του 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνά κατά πολύ τον ρυθμό ανάπτυξης των νόμιμων παρόχων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της αγοράς, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το κοινό περιορίζοντας τις διαφημίσεις, τα μπόνους και τις παροχές στη νόμιμη αγορά, δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό. Οι πάνω από 6.200 ενεργοί παράνομοι φορείς που εντοπίστηκαν να στοχεύουν το ευρωπαϊκό κοινό, εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κενό, προσφέροντας «αφορολόγητα» κέρδη, άμεσες εγγραφές χωρίς ταυτοποίηση και παράνομες δωρεάν μεταδόσεις (streaming) μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως το Euro 2024 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Το αποτέλεσμα; Η παράνομη αγορά ξεπέρασε κατά πολύ σε αξία το νόμιμο, φορολογούμενο δίκτυο, δημιουργώντας ένα οικονομικό κενό δισεκατομμυρίων.

Η Ελληνική Πραγματικότητα: Από τα «Καφενεία» στο Ψηφιακό Έγκλημα

Στην Ελλάδα, η παραοικονομία του τζόγου δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, αλλά η μεταλλαγή της είναι εντυπωσιακή. Μια απλή ιστορική αναδρομή αποδεικνύει το μέγεθος της ριζωμένης αυτής παθογένειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), τη δεκαετία 2006-2015 καταγράφηκαν συνολικά 28.987 συλλήψεις για συμμετοχή ή διοργάνωση παράνομων τυχερών παιγνίων σε κρυφές χαρτοπαικτικές λέσχες, καφενεία και «βίλες».

Σήμερα, ωστόσο, οι διωκτικές αρχές δε χρειάζεται να «σπάσουν πόρτες». Το έγκλημα έχει μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στον ψηφιακό κόσμο, καθιστώντας τον εντοπισμό του πολύ πιο περίπλοκο. Τα παράνομα καζίνο βρίσκονται πλέον στα smartphones εκατοντάδων χιλιάδων ανυποψίαστων πολιτών.

Τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι αποκαλυπτικά του σημερινού παραδόξου: Ενώ το κράτος αντλεί φόρους από τις νόμιμες εταιρείες, ακριβώς δίπλα γιγαντώνεται μια «μαύρη τρύπα». Σχεδόν 799.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομα δίκτυα κατά το περασμένο έτος, οδηγώντας σε έναν εκτιμώμενο παράνομο τζίρο 1,67 δισ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε καθαρή ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια ταμεία. Μια κολοσσιαία διαρροή κεφαλαίων που μένει στο απυρόβλητο, την ώρα που η νόμιμη αγορά καλείται να σηκώσει νέα φορολογικά βάρη.

Το Δόλωμα και οι Κίνδυνοι για τον Παίκτη

Η μετάβαση των καταναλωτών στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες σπάνια γίνεται εν αγνοία τους, αλλά συχνά υποκινούνται από μια στρεβλή αντίληψη κόστους-οφέλους. Το «δόλωμα» των παράνομων δικτύων είναι η απουσία φορολογίας στα κέρδη και οι ανεξέλεγκτες προσφορές. Όμως, πίσω από αυτή τη βιτρίνα, κρύβεται μια παγίδα χωρίς καμία θεσμική δικλείδα ασφαλείας.

Οι παίκτες που επιλέγουν αυτά τα δίκτυα εκτίθενται σε ακραίους κινδύνους. Τα ίδια τα δεδομένα των καταναλωτών δείχνουν ότι η πλειονότητα αντιμετωπίζει αργά ή γρήγορα απώλεια χρημάτων λόγω αδιαφανών αλγορίθμων, πλήρη αδυναμία ανάληψης των κερδών τους (καθώς δεν υπάρχει καμία εποπτεύουσα αρχή για να προσφύγουν) και άμεσο κίνδυνο υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Πρακτικά, η προσπάθεια αποφυγής του φόρου οδηγεί στην απόλυτη απώλεια του κεφαλαίου.

Η Λύση: Θεσμική Θωράκιση και Εκπαίδευση του Καταναλωτή

Η πρόσφατη κυβερνητική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, μέσα από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί (black lists), το γρήγορο «take down» ιστοσελίδων, τα βαριά πρόστιμα σε influencers που διαφημίζουν παράνομα δίκτυα και η ενίσχυση των ανακριτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ, αποτελούν απαραίτητα κατασταλτικά εργαλεία.

Ωστόσο, η καταστολή από μόνη της δεν επαρκεί στον αχανή χώρο του διαδικτύου. Το μεγαλύτερο όπλο της πολιτείας και της αγοράς απέναντι στην ψηφιακή παραοικονομία είναι η εκπαίδευση του χρήστη. Ο καταναλωτής πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει τα ρυθμισμένα περιβάλλοντα και να κατανοήσει ότι το πιστοποιημένο λογισμικό (RNG), οι έλεγχοι ταυτοποίησης (KYC) και η διαφάνεια των συναλλαγών είναι η μοναδική του ασπίδα.

Το στοίχημα της βιωσιμότητας για την ψηφιακή οικονομία - τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη - είναι ξεκάθαρο. Όταν οι κυβερνήσεις υπερφορολογούν ή στραγγαλίζουν το ρυθμισμένο περιβάλλον χωρίς να προσφέρουν ισχυρά αντικίνητρα για τον παράνομο τζόγο, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στο ψηφιακό έγκλημα. Η πραγματική αύξηση των δημοσίων εσόδων και η προστασία των πολιτών περνάει μέσα από την υποστήριξη της νόμιμης αγοράς και την ανηλεή, τεχνολογικά προηγμένη δίωξη των 80 δισεκατομμυρίων που αλλάζουν χέρια στο σκοτάδι.