Κουτί πρώτων βοηθειών: Τι πρέπει να έχουν οι οδηγοί στα ΙΧ από 18 Ιουνίου

Πλήρες κιτ πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο από τις 18 Ιουνίου 2026, με απόφαση Δ30/45652/2026 που επανακαθορίζει το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού.
Έτσι, οι οδηγοί θα πρέπει να προμηθευτούν και να φέρουν στο όχημά τους κουτί πρώτων βοηθειών, που να περιέχει τα παρακάτω:
- Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)
- Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
- Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
- Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
- Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
- Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 131 Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα
- Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)51-G, περ. 10 x 12 cm)
- Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)
- Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
- Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
- Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
- Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
- Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
- Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος
- Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
- Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
Υπενθυμίζεται ότι το λεγόμενο «κουτί φαρμακείου» στο αυτοκίνητο ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωτικό σε κάθε όχημα.
Αυτό που αλλάζει από 18 Ιουνίου του 2026 είναι το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού που υποχρεούνται να έχουν μαζί τους οι οδηγοί. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.
Σε περίπτωση ελέγχου, οι παραβάτες θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025).