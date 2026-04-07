Αλλαγές στο περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία από unsplash
Κουτί πρώτων βοηθειών: Τι πρέπει να έχουν οι οδηγοί στα ΙΧ από 18 Ιουνίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 18 Ιουνίου 2026, υποχρεωτικό κουτί πρώτων βοηθειών σε κάθε αυτοκίνητο.
  • Νέα περιεχόμενα για το κιτ, όπως κουβέρτα διάσωσης, ταινία στερέωσης και επίδεσμοι.
  • Πρόστιμο 30 ευρώ για παραβάτες κατά τον έλεγχο του περιεχομένου του κουτιού.
  • Σκοπός η άμεση χρήση του κιτ σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.
  • Το κουτί φαρμακείου ήταν ήδη υποχρεωτικό, αλλά αλλάζει το περιεχόμενο.

Πλήρες κιτ πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο από τις 18 Ιουνίου 2026, με απόφαση Δ30/45652/2026 που επανακαθορίζει το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού.

Έτσι, οι οδηγοί θα πρέπει να προμηθευτούν και να φέρουν στο όχημά τους κουτί πρώτων βοηθειών, που να περιέχει τα παρακάτω:

  1. Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)
  2. Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
  3. Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
  4. Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
  5. Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
  6. Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 131 Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα
  7. Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)51-G, περ. 10 x 12 cm)
  8. Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)
  9. Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
  10. Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
  11. Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
  12. Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
  13. Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
  14. Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος
  15. Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
  16. Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Υπενθυμίζεται ότι το λεγόμενο «κουτί φαρμακείου» στο αυτοκίνητο ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωτικό σε κάθε όχημα.

Αυτό που αλλάζει από 18 Ιουνίου του 2026 είναι το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού που υποχρεούνται να έχουν μαζί τους οι οδηγοί. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Σε περίπτωση ελέγχου, οι παραβάτες θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025).
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 |
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top