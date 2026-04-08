Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»

Στη σύλληψη του γνωστού τηλεοπτικού σεφ Γιάννη Γκελντή προχώρησαν οι αρχές τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από την έκδοση δύο ενταλμάτων για σοβαρές οικονομικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κατηγορήθηκε για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ, αλλά και για φοροδιαφυγή που φέρεται να αγγίζει το 1,4 εκατ. ευρώ.

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Πολιτείας. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το δικαστήριο για τις δύο υποθέσεις πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες με το γνωστό σεφ να καταδικάζεται πρωτόδικα σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη μη καταβολή ΦΠΑ και σε δύο χρόνια για τη φοροδιαφυγή. Και οι δύο ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

«Πρώτα απ' όλα οφείλω στην οικογένειά μου και τους φίλους μου ένα πραγματικό και μεγάλο συγγνώμη. Εγώ εκτέθηκα και φταίω. Η κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα μου με έκανε να σταματήσω τη μαγειρική. Κι όλα αυτά μετά φέρανε αυτό που γνωρίζετε», είπε στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Όπως αποκάλυψε, ένα απόγευμα βγήκε από το σπίτι του για να ταΐσει τα αδέσποτα και τον συλλάβανε.

«Όλα ξεκίνησαν όταν μου ζήτησε η εφορία να της αποσταλούν τα βιβλία της πενταετίας, τα οποία δεν απεστάλησαν. Ήρθα τότε σε μια μεγάλη ρήξη με τον λογιστή μου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα φτιάξει μια άλλη εταιρεία. Ήταν η προσωπική μου εταιρεία που διώκομαι και έφτιαξα μια ΙΚΕ. Εκεί κόβονταν κανονικά τα τιμολόγια, αποδιδόταν κανονικά το ΦΠΑ. Η εφορία δεν πήρε τα βιβλία της πενταετίας και επέβαλε κατά προσέγγιση ακριβώς αυτές τις ποινές», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, μια σειρά από επιχειρηματικά λάθη και από επενδυτικές αστοχίες, είχαν σαν αποτέλεσμα τα χρέη του προς την εφορία να αυξηθούν κατακόρυφα.

«Το 2007 ήμουν μέτοχος σε μια εταιρεία, που φτιάχναμε έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά για τα σούπερ μάρκετ. Ήρθε η καταστροφή ενός πολύ μεγάλου ομίλου και χάσαμε γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν ο τζίρος, δεν ήταν το κέρδος μας», είπε ο γνωστός σεφ.

Γιάννης Γκελντής: Η ζωή στη φυλακή

Στη φυλακή έμεινε πέντε μήνες. Δούλευε στα μαγειρεία, και όπως είπε, η μαγειρική ήταν που τον έσωσε.

«Ήταν δύσκολα. Οι άνθρωποι με στήριξαν πάρα πολύ. Οι αρχιφύλακες και οι απλοί υπάλληλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλους τους. Με πήραν από το χέρι, μου δώσανε τα μαγειρεία και ήθελα οι φυλακισμένοι να τρώνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Έδωσα αγώνα και είμαι χαρούμενος γιατί έχω αφήσει έργο εκεί», είπε και πρόσθεσε:

«Οι φυλακές είναι έξω. Μέσα γνώρισα πραγματικά υπέροχους ανθρώπους και έχω υποσχεθεί ότι εγώ θα κρατήσω επαφή με τα παιδιά και έχω ζητήσει να μπορώ να βοηθήσω στα μαγειρεία. Είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όλες τις φυλακές της Ελλάδος να φτιαχτεί ένα σωστό πρόγραμμα για τα μαγειρεία».

Απειλή δεν ένιωσε ποτέ στη φυλακή. Αντίθετα οι συγκρατούμενοί του τον συμπάθησαν και δημιούργησε όμορφες σχέσεις με πολλούς από αυτούς.

Στο πλευρό του σε αυτή την περιπέτεια στάθηκε η σύντροφός του, ενώ όπως είπε η κόρη του αποτραβήχτηκε από κοντά του, καθώς δέχθηκε bullying για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο ίδιος.