Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 48 ετών.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και άλλοι εκπρόσωποι της Αριστεράς.
  • Ο Βασίλης Ρίζος ήταν αρχιτέκτονας και είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, συμμετέχοντας σε προγράμματα αλληλεγγύης και πολιτικού σχεδιασμού.
  • Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, χρηματικές δωρεές στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
  • Η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση αποχαιρετισμού, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Βασίλη στην αρχιτεκτονική και την κοινωνία.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της πρώην υπουργού και στελέχους της Νέας Αριστεράς, Θεανώς Φωτίου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, που πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 48 ετών. 

Τραγικές φιγούρες η κ. Φωτιού, η οποία κρατούσε σφιχτά το χέρι του μονάκριβου εγγονού της, που έφτασε στο νεκροταφείο μαυροντυμένος και με δάκρυα στα μάτια. Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου, Μαρία. 

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστερας, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και πολλοί άλλοι. 

H Θεανώ Φωτίου με τον γιο της Βασίλη Ρίζο

Αλέξης Τσίπρας

Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα στις 16:30.

Απαρηγόρητοι ο γιος και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου - Eurokinissi

Όπως έγινε γνωστό, επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων είναι όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας (iban: GR9201401420142002001000086).

Ποιος ήταν ο Βασίλης Ρίζος

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και πατέρας ενός παιδιού. Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, ύστερα από ανακοπή που υπέστη στον ύπνο του.

Η Θεανώ Φωτίου με τον εγγονό της Δημήτρη - Eurokinissi

Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Την περίοδο 2017-2018 υπήρξε συντονιστής της «Αλληλεγγύη για Όλους», συμβάλλοντας ουσιαστικά στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες». 

Το 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Eurokinissi

Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε ενεργή παρουσία στον χώρο της Αριστεράς, ως μέλος αρχικά του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της τον Βασίλη Ρίζο. 

«Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ευκλείδης Τσακαλώτος - Eurokinissi

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το “χώρο” όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της “Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ”, της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων.

Η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου απαρηγόρητη - Eurokinissi

 Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της “Ανάπλασης Αθήνας”, το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

