Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν ο αγαπημένος της παππούς ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι μίλησε στο νέο της podcast η Χριστίνα Μπόμπα.

Η Χριστίνα Μπόμπα με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης

H παρουσιάστρια και influencer που είναι και μητέρα δίδυμων κοριτσιών, της Αριάνας και Φιλίππας, ανέφερε πως δεν είναι σημαντικό μόνο να ζήσουμε πολλά χρόνια αλλά και καλά χρόνια.

“Νομίζω ότι το άγχος όλων μας γύρω από τη μακροζωία, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, έχει να κάνει και με την ανάγκη μας να είμαστε γεροί και δυνατοί” δήλωσε η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη και συμπλήρωσε:

“Εγώ βλέπω τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου – τον έναν μου παππού τον έχασα πρόσφατα – το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ήταν στο κρεβάτι. Ήταν πολύ δύσκολα…»

Η Χριστίνα Μπόμπα μπορεί να πέρασε δύσκολα είχε όμως στο πλευρό της τον Σάκη Τανιμανίδη με τον οποίο παντρεύτηκε στη Σίφνο το 2018. Έκτοτε το ζευγάρι είναι αχώριστο και κάνει συχνές αποδράσεις προκειμένου να ξεκουράζεται και να περνάει χρόνο με τις πεντάχρονες κόρες του.

Η Χριστίνα Μπόμπα άλλωστε είχε δηλώσει πως δεν θέλει να χάνει ούτε δευτερόλεπτο από τις στιγμές των παιδιών της.

«Είναι πάρα πολύ απολαυστική η μητρότητα, απλά πολλές φορές το βάρος της ευθύνης του να είσαι γονιός σε κάνει να το ξεχνάς. Το πιο δύσκολο κομμάτι της γονεϊκότητας, για μένα, είναι η ευθύνη των αποφάσεων. Αποφασίζεις για τις ζωές άλλων ανθρώπων, των παιδιών σου που τα αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο και κάθε απόφαση θες να είναι αυτή που θα τα κάνει να οδηγηθούν σε μια καλύτερη ζωή, σε έναν ενδυναμωμένο χαρακτήρα, σε μια ισορροπημένη ψυχολογία.

Για μένα οι μεγαλύτερες νίκες είναι οι στιγμές που σαν μαμά μπορεί να ‘χει μαλλιάσει η γλώσσα μου για κάποια πράγματα και τυχαία να ακούω να μιλάνε με τον τρόπο που τους έχω δείξει. Αρχίζουν δηλαδή να μπαίνουν οι τρόποι και οι συμπεριφορές, που προσπαθείς να τους περάσεις έμμεσα, χωρίς να τους κουρέψεις την προσωπικότητα, οπότε βλέπεις όλο αυτό έρχεται και δένει μόνο του. Με υπομονή και με κατανόηση.

Υπάρχουν κάποιες φορές μες στην καθημερινότητα ή μες στη ζωή μας, που βλέπω τον Σάκη με τα παιδιά, που παίζουνε, που κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό και καθημερινό. Και σαν να βγαίνω έξω από τη ζωή μας, σαν να είμαι παρατηρητής, και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Και εκείνες είναι οι στιγμές που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη.

Πολλές φορές ζητάω συγνώμη στις κόρες μου, σχεδόν πάντα, όταν θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος. Θεωρώ πως είναι και πάρα πολύ απελευθερωτικό αυτό για τα παιδιά. Γιατί, όπως μου έλεγε μια ψυχολόγος, τα παιδιά είναι βαθιά ενοχικά πλάσματα και πολλές φορές μπορεί να εσωτερικεύσουν πράγματα σαν ότι δεν τους δίνεις σημασία ή ότι κάτι κάνουν αυτά» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή "Μαμά-δες"

