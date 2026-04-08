Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, είναι μια επιτυχημένη παρουσιάστρια και παράλληλα, φροντίζει πάντοτε να προσέχει τη διατροφη της και να επιλέγει υγιεινό φαγητό, ειδικά της ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, συνδυάζοντας τη νηστεία με την healthy diet.

Πρόσφατα, μέσω story που δημοσιεύσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μοιράστηκε με τους ακόλουθους της, ένα εξαιρετικό πιάτο, με παντζάρι, σταμναγκάθι και αλμύρα. Έναν ισορροπημένο συνδυασμό, βιταμινών, πρωτεϊνών και αντιοξειδωτικών στοιχείων.

Το πιάτο αυτό, είναι νηστίσιμο, light, υγιεινό αλλά παράληλα πολύ γευστικό, και όπως είναι φυσικό συγκέντρωσε αμέτρητα θετικά σχόλια, από τους διαδικτυακούς φίλους της παρουσιάστριας.

Τα οφέλη του παντζαριού

Ενισχύει την αντοχή του οργανισμού και μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Βελτιώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

Ακόμη, βοηθάει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, ρυθμίζει τη λειτουργία του ήπατος και προστατεύει τον εγκέφαλο από παθήσεις όπως η νόσος Alzheimer. Επιπρόσθετα, περιορίζει τον κίνδυνο για εμφάνιση του καρκίνου του εντέρου.

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις το παντζάρι χρησιμοποιείται ως καθαρκτικό αλλά και για την ίαση της δυσκοιλιότητας, των αιμορροΐδων και του ίκτερου.

Τα οφέλη από το σταμναγκάθι

Το σταμναγκάθι έχει χαμηλό θερμιδικό φορτίο, είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και αντιοξειδωτική δράση. Συμβάλλει στην πρόληψη της κυτταρικής καταστροφής του οργανισμού, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα προώθησης του γήρατος και πολλών εκφυλιστικών νόσων όπως προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Η αντιοξειδωτική δραστηριότητα που παρατηρείται μετά από 60 ημέρες ανάπτυξης του φυτού είναι σημαντική.

Η βιταμίνη Α που περιέχει βοηθάει στη συμβολή της διατήρησης της υγείας των βλεννογόνων και των επιθηλιακών ιστών, στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων και στη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Η βιταμίνη Ε έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατευτική δράση πάνω στην επιδερμίδα μας και βοηθά τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η βιταμίνη C συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην αναδόμηση και τη διατήρηση των υγιών κυττάρων σε όλο τον οργανισμό.

Τα οφέλη από την αλμύρα (αρμυρίκι)

Η αλμύρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες που βοηθούν στην προστασία του οργανισμού. Είναι ένα νόστιμο και υγιεινό χόρτο, ιδανικό για το καλοκαίρι.

Θεωρείται διουρητικό, βοηθώντας στην αποβολή τοξινών από τον οργανισμό. Λόγω του ότι φυτρώνει δίπλα στο κύμα, έχει φυσική αλμυρή γεύση, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετο αλάτι.