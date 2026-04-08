Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα

Η υγιεινή διατροφή, αποτελεί αγαπημένη συνήθεια της παρουσιάστριας

08.04.26 , 18:58 Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
08.04.26 , 18:42 Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
08.04.26 , 18:41 Τα τσιγάρα παίρνουν «φωτιά» – Αύξηση στα 6,5 ευρώ το πακέτο
08.04.26 , 18:09 Nissan JUKE Pulse: Η νέα ειδική έκδοση με εξοπλισμό που τα...«σπάει»
08.04.26 , 18:08 Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στο Τορίνο
08.04.26 , 17:45 Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία - Το αδιαχώρητο στους σταθμούς των ΚΤΕΛ
08.04.26 , 17:40 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Πασχαλινό Bazaar
08.04.26 , 17:33 Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
08.04.26 , 17:32 Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague
08.04.26 , 16:57 4 + 1 επαγγέλματα που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε
08.04.26 , 16:50 OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας
08.04.26 , 16:45 Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά
08.04.26 , 16:18 ΕΛΑΣ: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές
08.04.26 , 16:07 H slang της Gen A - Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις;
08.04.26 , 16:03 Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή της
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, είναι μια επιτυχημένη παρουσιάστρια και παράλληλα, φροντίζει πάντοτε να προσέχει τη διατροφη της και να επιλέγει υγιεινό φαγητό, ειδικά της ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, συνδυάζοντας τη νηστεία με την healthy diet.

Πρόσφατα, μέσω story που δημοσιεύσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μοιράστηκε με τους ακόλουθους της, ένα εξαιρετικό πιάτο, με παντζάρι, σταμναγκάθι και αλμύρα. Έναν ισορροπημένο συνδυασμό, βιταμινών, πρωτεϊνών και αντιοξειδωτικών στοιχείων.

Το πιάτο αυτό, είναι νηστίσιμο, light, υγιεινό αλλά παράληλα πολύ γευστικό, και όπως είναι φυσικό συγκέντρωσε αμέτρητα θετικά σχόλια, από τους διαδικτυακούς φίλους της παρουσιάστριας.

Τα οφέλη του παντζαριού

Ενισχύει την αντοχή του οργανισμού και μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Βελτιώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

Ακόμη, βοηθάει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, ρυθμίζει τη λειτουργία του ήπατος και προστατεύει τον εγκέφαλο από παθήσεις όπως η νόσος Alzheimer. Επιπρόσθετα, περιορίζει τον κίνδυνο για εμφάνιση του καρκίνου του εντέρου.

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις το παντζάρι χρησιμοποιείται ως καθαρκτικό αλλά και για την ίαση της δυσκοιλιότητας, των αιμορροΐδων και του ίκτερου.

Τα οφέλη από το σταμναγκάθι

Το σταμναγκάθι έχει χαμηλό θερμιδικό φορτίο, είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και αντιοξειδωτική δράση. Συμβάλλει στην πρόληψη της κυτταρικής καταστροφής του οργανισμού, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα προώθησης του γήρατος και πολλών εκφυλιστικών νόσων όπως προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Η αντιοξειδωτική δραστηριότητα που παρατηρείται μετά από 60 ημέρες ανάπτυξης του φυτού είναι σημαντική. 

Η βιταμίνη Α που περιέχει βοηθάει στη συμβολή της διατήρησης της υγείας των βλεννογόνων και των επιθηλιακών ιστών, στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων και στη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Η βιταμίνη Ε έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατευτική δράση πάνω στην επιδερμίδα μας και βοηθά τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η βιταμίνη C συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην αναδόμηση και τη διατήρηση των υγιών κυττάρων σε όλο τον οργανισμό. 

Τα οφέλη από την αλμύρα (αρμυρίκι)

Η αλμύρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες που βοηθούν στην προστασία του οργανισμού. Είναι ένα νόστιμο και υγιεινό χόρτο, ιδανικό για το καλοκαίρι.

Θεωρείται διουρητικό, βοηθώντας στην αποβολή τοξινών από τον οργανισμό. Λόγω του ότι φυτρώνει δίπλα στο κύμα, έχει φυσική αλμυρή γεύση, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετο αλάτι. 

 

