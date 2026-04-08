Ο David Byrne υπόσχεται μια ονειρική καλοκαιρινή βραδιά στην Αθήνα

Ο David Byrne μας έχει «ντροπιάσει» όλους

Ο άνθρωπος τον άλλο μήνα κλείνει τα 74. Βρίσκεται εν μέσω μιας παγκόσμιας περιοδείας που έχει ήδη περάσει από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ευρώπη ενώ τώρα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Και στο διάλειμμά του, αντί να ξαπλώσει σε ένα πολυτελές δωμάτιο, προτιμά να βάλει τέρμα το "Let's Go" των David Guetta, Jaden Bojsen & Sami Brielle και να ιδρώσει τη φανέλα.

Μία από τις κορυφαίες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο frontman των Talking Heads μοιράζεται τέτοιες στιγμές. Έχει ποστάρει και παλιότερα παρόμοια βίντεο, ο άνθρωπος προφανώς γυμνάζεται με τη συνέπεια που δεν δείχνουν ούτε 30άρηδες. Αν έχεις ποτέ αναρωτηθεί πώς καλλιτέχνες σαν κι αυτόν καταφέρνουν να είναι σε τόσο καλή φόρμα μετά από δεκαετίες στη σκηνή, η απάντηση μάλλον βρίσκεται σε βίντεο σαν αυτά.

Γιατί οι συναυλίες του δεν είναι απλώς συναυλίες. Ο Byrne κινείται ασταμάτητα επί σκηνής: περπατάει, χορεύει, τρέχει. Από την εποχή του Stop Making Sense μέχρι σήμερα, ο ρυθμός και η κίνηση είναι κομμάτι της μουσικής του.

Όλα αυτά, ευτυχώς, θα έχουμε την ευκαιρία να τα διαπιστώσουμε και μόνοι μας. Στις 21 Ιουνίου, ο David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos. Θα παίξει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ Who Is the Sky? αλλά και όλα τα κλασικά της σόλο καριέρας του και των Talking Heads. Και απ’ ότι φαίνεται, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από πολλούς από εμάς.

Εμείς ακόμα προσπαθούμε να κόψουμε τη ζάχαρη.

Ο David Byrne θα εμφανιστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ. Μαζί του, οι Nation of Language και oι Deadletter, στις παρθενικές τους εμφανίσεις στην Ελλάδα.

