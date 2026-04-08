Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου έγινε μαμά για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Τη Μεγάλη Τρίτη, η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες της φωτογραφίες με το μωρό μέσα από το μαιευτήριο, ενώ σήμερα, με αφορμή αυτό το θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη στην εκπομπή του πρωί της Τετάρτης.

«Με την Κατερίνα μιλήσαμε, και με μηνύματα της έστειλα ευχές, και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Ανέβασε και η ίδια χθες πολύ ωραίες φωτογραφιούλες που βγαίναν από το μαιευτήριο, με τον μπαμπά του παιδιού εδώ, με τα ποδαράκια του παιδιού εδώ, τα πατουσίνια… Λοιπόν, και εδώ με ένα πολύ ωραίο ροζ, καταρόζ, πιο ροζ δωμάτιο πεθαίνεις, της Κατερίνας.

Και της στέλνω κι εγώ μήνυμα, της λέω: «Κατερίνα μου…» –είμαι κι εγώ θρασύς, αλλά άμα δε δείξεις θράσος σε αυτή τη δουλειά πας μπροστά;– λοιπόν, της λέω: «Κοιμήθηκες καθόλου; Ή δεν σας άφησε το κλάμα», λέω, «να κοιμηθείτε καθόλου;». Και λέω, μου ήρθε η ιδέα, λέω, μήπως να σε πάρω να σε βγάλω στον αέρα; Εντάξει, λέω κι εγώ επειδή… Ξέρεις γιατί το ‘πα; Γιατί άλλες εκπομπές, και ο Alpha και το Mega και άλλα κανάλια, είναι γραμμένες. Εμείς είμαστε ζωντανά, λέω, μήπως…

Και μου απαντάει: "Καλημέρα Γιώργο μου, είμαι άυπνη αλλά πολύ ευτυχισμένη". Και μου λέει δε θα ‘θελε να βγει και τα λοιπά, για να μη δημιουργηθεί θέμα. Και καλά κάνει, ούτε εγώ θα ‘βγαινα στη θέση της», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Τέλος πάντων, δεν κοιμήθηκαν! Δηλαδή σας δίνουμε την είδηση: Δεν κοιμήθηκε η Κατερίνα απ’ το κλάμα του μωρού το πρώτο βράδυ. Αλλά είναι ευτυχισμένη! Ευτυχισμένη θα ‘ταν έτσι κι αλλιώς. Για ακόμα μία φορά, να τους ζήσει!».