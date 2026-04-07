Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση

Προβλήματα στην πλατφόρμα - Γιατί στέλνουν πολίτες στα ΚΕΠ

Άλλαξε ο τρόπος υποβολής δηλώσεων για το Fuel Pass μετά το κρασάρισμα της πλατφόρμας / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις αιτήσεις για το Fuel Pass, με πολλές απορρίψεις λόγω τριών βασικών λαθών.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. από 7/4/2026 έως 30/4/2026.
  • Απορρίπτονται αιτήσεις αν το όχημα είναι σε ακινησία, ανασφάλιστο ή έχει οφειλές στα τέλη κυκλοφορίας.
  • Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα επικαιροποίησης στοιχείων και είσοδου από κινητά τηλέφωνα.
  • Ορισμένα οχήματα που αποκτήθηκαν το 2026 δεν εμφανίζονται στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Με προβλήματα συνεχίζονται σήμερα οι αιτήσεις για το Fuel Pass, ενώ σε πολλούς οδηγούς απορρίπτεται η αίτηση λόγω 3 «λαθών». 

Ανατροπή με το Fuel Pass: Ποιοι μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

Μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

  • Μεγάλη Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
  • Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Παρόλα αυτά, πολλοί οδηγοί αν και επιτρέπεται να κάνουν σήμερα την αίτηση και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τελικά η διαδικασία «κόβεται», λόγω των εξής 3 «λαθών» που αφορά το όχημά τους:

  1. Είναι σε ακινησία: Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ψηφιακά, δεν δικαιούστε την ενίσχυση.
  2. Είναι ανασφάλιστο: Ακόμη και αν κυκλοφορείτε κανονικά, αν η ασφάλεια έχει λήξει έστω και για μία ημέρα κατά τη στιγμή του ελέγχου, η αίτηση απορρίπτεται.
  3. Έχει οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας: Ακόμη και μια μικρή εκκρεμότητα στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών «μπλοκάρει» αυτόματα τη διαδικασία

Fuel Pass: Προβλήματα και σήμερα με τις αιτήσεις

Αν και αποφασίστηκε οι αιτήσεις να γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υποψηφίων προκειμένου να μειωθεί η μαζική είσοδος στην πλατφόρμα, οι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Πολλοί χρήστες έχουν αναφέρει ότι τους ζητείται επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, παραπέμποντάς τους σε ΚΕΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να πηγαίνουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της γειτονιάς τους προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα. Ωστόσο εάν είναι ήδη επικαιροποιημένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) δε χρειάζεται να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια, αφού πρόκειται για σφάλμα του συστήματος, το οποίο επιλύνεται στη συνέχεια και επιτρέπεται στους δικαιούχους να υποβάλλουν την αίτησή τους. 

Επίσης, πολλοί αναφέρουν προβλήματα κατά την είσοδό τους από κινητό τηλέφωνο, ενώ άλλοι δε βρίσκουν τα οχήματά τους που απέκτησαν εντός του 2026 να είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

 

 

