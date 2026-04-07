Ανατροπή με το Fuel Pass: Ποιοι μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

Άνοιξε και έκλεισε σε 5 λεπτά η πλατφόρμα για το Fuel Pass / Βίντεο Ant1

Ανατροπή με τις αιτήσεις της επιδότησης καυσίμων Fuel Pass, μετά το «κρασάρισμα» της πλατφόρμας από την υψηλή ζήτηση.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αιτήσεις πλέον θα γίνονται στο vouchers.gov.gr με βάση το ΑΦΜ των δικαιούχων, προκειμένου να διεξαχθεί πιο ομαλά η διαδικασία των αιτήσεων και να μην υπάρξουν ξανά προβλήματα στην πλατφόρμα από την υψηλή διαθεσιμότητα.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

Τρίτη 7/4/2026 : Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3. Τετάρτη 8/4/2026 : Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7. Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η κατανόηση των πολιτών.

Fuel Pass: Πώς κάνετε αίτηση - Τα ποσά

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Εάν ο δικαιούχος επιλέξει την τραπεζική κατάθεση, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

50 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

40 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

30 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

25 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Fuel Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης καυσίμου

Το Fuel Pass IΙI αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν είναι:

25.000 ευρώ για άγαμο

35.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου