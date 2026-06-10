«Ερυθρόλευκη» στέψη ή παράταση αγωνίας για τον Πρωταθλητή;

Για μία ακόμα φορά, το Πρωτάθλημα ολοκληρώνεται μέσα σε σκηνικό έντασης

Ένα ακόμα «επεισόδιο» - από τα πολλά - απόψε στο ΟΑΚΑ, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα μονομαχήσουν στον 4ο τελικό του Πρωταθλήματος. Οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με σκορ 2-1 στη σειρά, και οι πράσινοι θέλουν να ισοφαρίσουν και να τη στείλουν σε 7ο παιχνίδι

Όλοι οι προηγούμενοι αγώνες ήταν επεισοδιακοί, με εκατέρωθεν δηλώσεις, αντεγκλήσεις, εντάσεις, βόλτες στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά παράπονα και διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις. Ένα σκηνικό γνώριμο, καθώς επαναλαμβάνεται συστηματικά κάθε χρόνο αυτήν την εποχή και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού μπασκετικού φολκλόρ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πρωταγωνιστές, παίκτες και προπονητές, έχουν περάσει αναπόφευκτα σε δεύτερο πλάνο, όπως και συστήματα, τακτικές, αγωνιστικές ελλείψεις κλπ. Άπαντες ασχολούνται με τα «γύρω-γύρω»

Με προβλήματα και οι δύο ομάδες

Και ο Εργκίν Αταμάν αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντιμετωπίζουν προβλήματα με απουσίες, από την έναρξη των Τελικών. Ο Ολυμπιακός στερείται των υπηρεσιών του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Κώστας Σλούκας αντίθετα, είναι διαθέσιμος ενώ αγωνία επικρατεί με τον βαθμό ετοιμότητας του Τσέντι Οσμάν.

Αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει, θα στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αντίθετα, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, το Πρωτάθλημα θα κριθεί σε 6ο αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο ΣΕΦ.