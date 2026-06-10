Στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών της 39χρονης στην Καλαμάτα, θύμα μιας ακόμη γυναικοκτονίας, στέκονται έμπρακτα τα Παιδικά Χωριά SOS. Ο οργανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίχτυ ασφαλείας και υποστήριξης για τα παιδιά, καθώς και για τη θεία τους, η οποία ανέλαβε την προσωρινή επιμέλειά τους με εισαγγελική διάταξη.

Πρωταρχικό μέλημα της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στην καθημερινότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, τα Παιδικά Χωριά SOS ανέλαβαν την πλήρη κάλυψη των εξόδων μίσθωσης μιας κατοικίας στην Καλαμάτα. Στο σπίτι αυτό θα διαμείνει προσωρινά η οικογένεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να μετακομίσουν μόνιμα στον τόπο κατοικίας της θείας τους, η οποία αποτελεί πλέον το νέο τους περιβάλλον φροντίδας.

Πέρα από την υλική αρωγή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψυχική αποκατάσταση των παιδιών. Σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του νομού Μεσσηνίας, μια εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα έχει αναλάβει τη ψυχολογική τους στήριξη. Μέσω ψυχολογικής καθοδήγησης, στόχος είναι να διαχειριστούν το βαθύ μετατραυματικό σοκ, να ανακτήσουν το αίσθημα της ασφάλειας και να προσαρμοστούν ομαλά στα νέα δεδομένα της ζωής τους.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η θεία αναμένεται να λάβει επίδομα αναδοχής και για τα δύο παιδιά ύψους 1.050 ευρώ.

Ο οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η υποστήριξη αυτή θα έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα, καθώς θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και μετά τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους. Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Βαγγέλης Τσίλης, υπογράμμισε τη συλλογική κοινωνική ευθύνη απέναντι σε τέτοιες βίαιες απώλειες, τονίζοντας την ανάγκη να προσφέρονται στα παιδιά οι κατάλληλες συνθήκες για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική.