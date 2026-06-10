ΕΦΕΤ: Ανακαλείται καπνιστή πέστροφα - Εντοπίστηκε λιστέρια

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα καπνιστής πέστροφας γνωστής εταιρίας, καθώς - μετά από ελέγχους - εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων” έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας, με εμπορική ονομασία “FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3”, με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100. Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes».

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Τι είναι η λιστέρια

Η λιστέρια είναι βακτήριο που προσβάλλει τον οργανισμό και δύναται να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση, ειδικά σε εγκύους.

Συνήθως προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένων με το μικρόβιο τροφών, όπως ωμά λαχανικά, κρέας και μη παστεριωμένο γάλα. Λιγότερο συχνά μπορεί να προκληθεί και από στενή επαφή με ζώα φάρμας.

Οι ασθενείς που έχουν λιστέρια στο έντερο εκδηλώνουν διάρροια και έμετο, με τα συμπτώματα να ξεκινούν εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα μολυνθούν. Όταν το βακτήριο εξαπλώνεται στο υπόλοιπο σώμα προκαλεί πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση και πονοκεφάλους.

Η λιστέρια είναι θανατηφόρα στο ένα τρίτο των ανθρώπων που μολύνονται από αυτή, με τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατεσταλμένος να είναι πιο ευάλωτοι.