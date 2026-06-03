ΕΦΕΤ: Αποσύρει σαλάτα Μπάρμπα Στάθης – Εντοπίστηκε λιστέρια

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προιον, να μην το καταναλώσουν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση της σαλάτας "ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ" της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης λόγω ανίχνευσης λιστέριας.
  • Η ανάκληση αφορά την παρτίδα L/261462 5 με ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026.
  • Το προϊόν περιέχει μαρούλι romaine, butterhead και escarole και παράγεται στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν ή να το απορρίψουν.
  • Οι έρευνες και οι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ συνεχίζονται.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας της σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, έπειτα από τον εντοπισμό του παθογόνου βακτηρίου Listeria monocytogenes κατά τη διάρκεια εργαστηριακών ελέγχων.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν που περιέχει μαρούλι romaine, butterhead και escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη Μπάρμπα Στάθης στις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

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Μετά τα ευρήματα, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας από την αγορά, ενώ οι σχετικές έρευνες και έλεγχοι συνεχίζονται. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από όπου το προμηθεύτηκαν ή να το απορρίψουν.

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ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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