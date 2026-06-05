Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου, έρχεται να μας υπενθυμίσει πως όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις, έχουμε δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά γεύματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι όλοι έχουμε δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά γεύματα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όμως, υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα τρόφιμα να επιμολυνθούν από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς ή βλαβερές χημικές ουσίες με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών νοσημάτων. Τα τροφιμογενή νοσήματα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία όλων ανεξαιρέτως κι έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει πολλά άτομα: παραγωγούς, μεταποιητές, μεταφορείς, διανομείς, λιανοπωλητές, μάγειρες, καθώς και καταναλωτές. Σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας, υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε επιμόλυνση των τροφίμων. Τα τροφιμογενή νοσήματα επηρεάζουν την οικονομία μέσω παραγόντων όπως τα ιατρικά έξοδα, ο χρόνος που χάνεται λόγω ασθένειας και η μειωμένη παραγωγικότητα. Παράλληλα, η επιδημιολογία των τροφιμογενών νοσημάτων εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η εποχικότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων παρεμβάσεων.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι το κλειδί για ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας τροφίμων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στη ζωή μας μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε για τις ασθένειες, τους θανάτους και τη συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, της κοινωνίας ή της ποιότητας ζωής από τις ασθένειες, τόσο καλύτερα μπορούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους και να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα.

Γι' αυτόν τον λόγο, το μήνυμα της φετινής καμπάνιας είναι αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα επιστημονικά στοιχεία στην εξεύρεση λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων.

«Από τη νοσηρότητα σε λύσεις! Ασφαλή τρόφιμα παντού»

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα. Η διαρκής έρευνα, η συνεργασία

όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι το κλειδί για ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας τροφίμων.

Οι συντονισμένες πολιτικές και η κοινή δράση προστατεύουν όλους - συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων - και διασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος για τη δημόσια υγεία.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα με την επίβλεψη και ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων. Ακόμη, μέσα από την ιστοσελίδα του, τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, τα δελτία που εκδίδει και τη συμμετοχή του σε επικοινωνιακές δράσεις, όπως η ενημερωτική εκστρατεία Safe2Eat της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρέχει αντικειμενική, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές στους καταναλωτές και τους εκπαιδεύει έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Codex Alimentarius για την ημέρα.

