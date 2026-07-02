Πρωινή γυμναστική: Γιατί αποτελεί το καλύτερο ξύπνημα - Ποια τα οφέλη για το σώμα μας / Βίντεο: Action24

Είμαστε στο γυμναστήριο και ολοκληρώνουμε την προπόνησή μας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε; Μα, φυσικά να κάνουμε ένα ανοζωογονητικό ντους, με σκοπό να ρίξουμε παλμούς και να δροσιστούμε.

Και όμως, αυτό που θεωρείται αυτονόητο για τους περισσότερους, είναι μία επικίνδυνη συνήθεια για την υγεία μας, σύμφωνα με τον Ισπανό ακτινολόγο και πανεπιστημιακό καθηγητή Χοσέ Μανουέλ Φελίθες, ο οποίος συνιστά ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 15 λεπτά προτού κάνουμε ντους, έπειτα από έντονη σωματική άσκηση.

Όπως εξηγεί ο ειδικός υγείας: «Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι μύες παράγουν θερμότητα, γεγονός που αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος. Για να αντιμετωπίσει αυτή την αύξηση, ο οργανισμός διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και ενεργοποιεί την εφίδρωση, ώστε μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα να μειωθεί σταδιακά η θερμοκρασία του σώματος».

Γιατί είναι απαγορευτικό το ντους μετά την έντονη σωματική άσκηση; Ιατρός εξηγεί τους λόγους, καθώς και πόσο πρέπει να περιμένουμε προτού κάνουμε μπάνιο / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Έτσι, «εάν κάποιος μπει στο ντους αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ενδέχεται να διακόψει αυτή τη φυσική διαδικασία θερμορρύθμισης». Ο Ισπανός γιατρός επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει ζάλη ή ακόμη και λιποθυμικό επεισόδιο, ιδιαίτερα μετά από έντονη σωματική καταπόνηση.

Επιπρόσθετα, ο κ. Φελίθες υποστηρίζει ότι: «Ο ιδρώτας συνεχίζει να αποβάλλεται για λίγα λεπτά μετά την άσκηση, καθώς το σώμα ολοκληρώνει τη διαδικασία ψύξης. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι εξακολουθούν να ιδρώνουν ακόμη και αφού έχουν ήδη κάνει μπάνιο».

Τέλος, επισημαίνει ότι ο ιδρώτας διαθέτει ελαφρώς όξινο pH, το οποίο συμβάλλει προσωρινά στην προστασία της επιδερμίδας από μικροοργανισμούς και εξωτερικούς ερεθισμούς. Έτσι, το να κάνουμε ντους με αφρόλουτρο αμέσως μετά τη γυμναστική, μπορεί να διαταράξει αυτή τη φυσική ισορροπία και να αυξήσει την πιθανότητα ξηρότητας ή ερεθισμού του δέρματος, ιδιαίτερα στα άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής, αυτό που χρειάζεται το σώμα μας, έπειτα από το γυμναστήριο, είναι να περιμένουμε ώστε να επανέλθει σταδιακά σε φυσιολογική θερμοκρασία. Αυτό, συνήθως παίρνει γύρω στα 15 λεπτά, χρόνος που ο γιατρός συνιστά να χρησιμοποιούμε ώστε να ενυδατωθούμε, να κάνουμε ήπιες διατάσεις, να περπατήσουμε σε χαλαρούς ρυθμούς ή απλώς να ξεκουραστούμε έως ότου μειωθούν οι καρδιακοί μας παλμοί.

«Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αποκατάστασης, το ντους μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια και να προσφέρει την απαραίτητη αίσθηση καθαριότητας και αναζωογόνησης μετά την προπόνηση», αναφέρει ο καθηγητής Χοσέ Μανουέλ Φελίθες.