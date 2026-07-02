Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026

Δωρεάν είσοδος σε όλες τις δράσεις, με έμπνευση από τις Κόρες των Κυκλάδων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 13:16 Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας
02.07.26 , 13:13 Cash or Trash: Το μικρό αντικείμενο με τη μεγάλη ιστορική αξία
02.07.26 , 13:05 Citroën Racing Formula E: Στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα
02.07.26 , 12:59 Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
02.07.26 , 12:55 «Άλις, Αγάπη Μου»: Ψυχολογικό θρίλερ σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
02.07.26 , 12:51 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
02.07.26 , 12:47 Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο
02.07.26 , 12:22 Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
02.07.26 , 12:15 Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
02.07.26 , 12:07 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
02.07.26 , 12:06 Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»
02.07.26 , 12:03 Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα
02.07.26 , 12:00 Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
02.07.26 , 11:58 «Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
02.07.26 , 11:36 Ματίκα - Ιορδανίδης: Ποιος είναι ζηλιάρης & ποιος η drama queen της σχέσης;
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις Κόρες των Κυκλάδων αντλεί έμπνευση το 16ο φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2026, στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσα της Πάρου.

marpissa

Ακολουθώντας μία διαδρομή διαφορετικών γυναικείων αποτυπωμάτων, το φεστιβάλ θέτει ερωτήματα γύρω από το πλέγμα σχέσεων που ξεδιπλώνεται μέσα από τη μνήμη και τις παραδοσιακές πρακτικές. Με αφηγήσεις που γεννούν σύγχρονους προβληματισμούς, το 16ο φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό διάλογο, φωτίζοντας την έννοια της συνέχειας και τις μεταβολές της γυναικείας παρουσίας στον τόπο.

kores marpissa

Θεματικοί σταθμοί, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, workshop δραματοθεραπείας και εικαστικής έκφρασης εμπνευσμένο από το έργο της Clarissa Pinkola Estés «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους», έκθεση σύγχρονης τέχνης με την επιμέλεια της Δέσποινας Ζευκιλή, προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναπαραστάσεις», επισκέψεις σε μουσεία και παραδοσιακά σπίτια του χωριού, ψηφιακές περιηγήσεις και μια σειρά από βιωματικές δράσεις, θα μας βοηθήσουν να σκιαγραφήσουμε τα πορτρέτα γυναικών των Κυκλάδων και να ακούσουμε τις ιστορίες τους - ακόμα κι αυτές που δεν ειπώθηκαν.

marpissa

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι από την Ορχήστρα των Κυκλάδων, μία συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου κι ένα παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού θα κλείσουν μουσικά τις τρεις μέρες του φεστιβάλ.

Με έμπνευση το χωριό, συντροφιά τους κατοίκους και στόχο τη δράση… ελάτε να περπατήσουμε και φέτος μαζί στη Μάρπησσα!

Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

marpissa

Μάρπησσα, Πάρος
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις
stimarpissa.gr | Fb: RoutesinMarpissa | Instagram:@stimarpissa

marpissa

Διοργάνωση: Διαδρομές στη Μάρπησσα
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου 
Μεγάλοι Χορηγoi: Avant Mar, Blue Star Ferries, Cosmote
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
 |
ΠΑΡΟΣ
 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΔΩΡΕΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top