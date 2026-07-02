Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο

Τον ενοχλούσαν οι φωνές του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 58χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για απόπειρα πνιγμού 8χρονου με μαξιλάρι.
  • Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο άνδρας επιτέθηκε στο παιδί ενώ αυτή απουσίαζε.
  • Ο 58χρονος χτύπησε το παιδί και προσπάθησε να το πνίξει λόγω των φωνών του.
  • Η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες κατηγορίες.
  • Ο δράστης θα απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια.

Ένας 58χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από την καταγγελία μητέρας, ότι επιχείρησε να πνίξει το 8χρονο παιδί της. 

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Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο άνδρας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζει με την οικογένειά της, εισέβαλε στο διαμέρισμα την ώρα που εκείνη απουσίαζε και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί. 

Μάλιστα, όπως κατέθεσε στην αστυνομία το παιδί και το 11χρονο αδελφάκι του που ήταν μπροστά στο περιστατικό, ο 58χρονος χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και μετά άρπαξε ένα μαξιλάρι και προσπάθησε να το πνίξει γιατί τον ενοχλούσαν οι φωνές του. 

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Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για πρόκληση σωματικής βλάβης, αλλά ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. 

Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. 
 

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