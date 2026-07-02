Ένας 58χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από την καταγγελία μητέρας, ότι επιχείρησε να πνίξει το 8χρονο παιδί της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο άνδρας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζει με την οικογένειά της, εισέβαλε στο διαμέρισμα την ώρα που εκείνη απουσίαζε και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε στην αστυνομία το παιδί και το 11χρονο αδελφάκι του που ήταν μπροστά στο περιστατικό, ο 58χρονος χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και μετά άρπαξε ένα μαξιλάρι και προσπάθησε να το πνίξει γιατί τον ενοχλούσαν οι φωνές του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για πρόκληση σωματικής βλάβης, αλλά ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.

Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο στην ανακρίτρια για να απολογηθεί.

